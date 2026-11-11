¡Ni un solo fallo! Can Yaman sorprende a Trancas y Barrancas con su instinto de detective

Trancas y Barrancas han querido comprobar si Can Yaman tiene tan buen ojo como el detective al que interpreta en su nueva serie. Para ello, le han enseñado fotografías de distintos personajes y le han pedido que adivine si eran peligrosos asesinos o personas que habían inventado algo útil para los demás.

El actor ha comenzado identificando correctamente al inventor del acondicionador para el pelo y después ha acertado que H. H. Holmes era un asesino. ¡Dos de dos! Y todavía quedaba una última prueba.

Antes de continuar, Pablo Motos ha recordado que Can Yaman es una persona muy curiosa y que, durante su primera visita al programa, le pidió recomendaciones de libros sobre el cerebro. El actor ha reconocido que sigue leyendo los que le aconsejó y que le están ayudando a aprender y reflexionar.

Finalmente, las hormigas le han mostrado una fotografía de Alejandro Finisterre y Can Yaman ha acertado que fue el inventor del futbolín. ¡Tres preguntas y tres aciertos! El actor ha demostrado que, al menos en este juego, tiene un gran instinto de detective.