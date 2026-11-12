Hablamos con un propietario de un quiosco de Barcelona que se enfrentó contra los manifestantes de la huelga por querer seguir trabajando: "Tengo derecho"

La jornada de huelga general en Barcelona estuvo marcada por las manifestaciones y, posteriormente, por los disturbios registrados durante la noche. El balance deja más de 50 detenidos, seis de ellos menores de edad, además de diez comercios vandalizados, seis de los cuales fueron saqueados.

Pero la tensión no se vivió únicamente durante los altercados nocturnos. También hubo trabajadores que, pese a no querer secundar la huelga, aseguran que no pudieron ejercer su derecho a continuar con su actividad. Es el caso de José Luis, empleado de un quiosco de Barcelona, que acudió a su puesto con la intención de abrir el establecimiento con normalidad.

Su intención era trabajar como cualquier otro día, pero, según relata, varias personas se presentaron en el negocio y le obligaron a echar el cierre: "Vinieron por aquí y me obligaron a cerrar, me dijeron que tenía que cerrar sí o sí, no me dieron opción. Le pregunté que por qué, porque lo decían ellos y tuve que cerrar, no me quedó más remedio", explica.

José Luis asegura que intentó hacerles entender que tenía derecho a no secundar el paro y que su situación económica no le permitía dejar de trabajar: "Les intenté decir que yo tenía mi derecho a no hacer huelga, que no me lo podía permitir, que podía estar de acuerdo o no con la reivindicación, pero que no podía hacerla y no me lo respetaron. Un mal rato", recuerda.

"Piquetes informativos nada, porque me obligaron a cerrar"

El trabajador cuestiona que las personas que acudieron al establecimiento estuvieran realizando una labor meramente informativa: "Piquetes informativos nada, porque me obligaron a cerrar, no eran sindicatos ni nada porque anteriormente, después de todo esto, pasaron los sindicatos y me informaron", señala.

José Luis insiste en que, aunque no es el propietario del establecimiento, también tiene derecho a decidir si quiere secundar una convocatoria de huelga: "Esto no es un negocio que sea mío, pero soy un trabajador y tengo derecho a no hacer huelga", afirma.

Además, recuerda que el quiosco permaneció abierto durante la pandemia por su vinculación con el derecho a la información y considera que ese mismo servicio también es importante durante una jornada de paro: "Aparte es un quiosco, estuvimos en la pandemia abiertos por el derecho a la información y yo creo que en la huelga la gente también tiene derecho a hacer su huelga", explica.

Su indignación por la actitud de los encapuchados

Más allá de verse obligado a cerrar, José Luis reconoce que lo que más le indignó fue la actitud de las personas que acudieron al establecimiento. Según su relato, eran muy jóvenes y la mayoría llevaba el rostro cubierto.

"Lo que me dio mucha rabia es que era gente muy joven, encapuchada, solo tres a cara descubierta", cuenta. Durante el enfrentamiento, asegura que trató de hacerles reflexionar sobre las consecuencias de ese tipo de comportamientos: "Yo les decía: es que así no vais a conseguir nada".

El trabajador considera que este tipo de actuaciones pueden terminar perjudicando las propias reivindicaciones que se defienden durante una huelga: "Si estáis hablando de la extrema derecha de esta manera, le estáis dando alas a todo. No respetaron un derecho constitucional", denuncia.

"Miedo a que te agredan siempre lo tienes"

José Luis reconoce que vivió momentos de preocupación ante la posibilidad de que el enfrentamiento terminara con una agresión física: "Miedo a que te agredan siempre lo tienes, porque aquí es una zona con mucha gente rara y sí tienes miedo", admite.

Sin embargo, aclara que finalmente no recibió una agresión directa por parte de las personas que le obligaron a cerrar: "Luego te das cuenta de que cuando empiezas a dialogar con ellos, a hablar, no me agredieron en ningún momento", explica.

Sí recuerda un momento de tensión en el que uno de los empujones terminó afectando al expositor del quiosco y, parcialmente, a él mismo: "El empujón se lo pega al expositor, en parte me lo pega a mí, pero no tengo nada en contra, sí de las formas en las que lo hacen".

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