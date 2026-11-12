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Mejores momentos | 12 de noviembre

“Te voy a poner en un compromiso”: Jorge Fernández tienta a Rocío cuando tiene 825 euros acumulados

Rocío ha conseguido acumular 825€ en una sola tirada; sin embargo, antes de resolver, Jorge Fernández la ha tentado con el Supercomodín.

Rocío en La ruleta de la suerte

“Te voy a poner en un compromiso”: Jorge Fernández tienta a Rocío cuando tiene 825 euros acumulados

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Borja Tamayo
Publicado:

A pesar del buen inicio de Juan Luis en el Panel de la Letra Oculta, con el Empiezo yo y la Doble letra en su poder, el concursante ha perdido el turno en su cuarto lanzamiento. Daniel no ha tenido mejor suerte, dando paso a Rocío tras comprar una vocal inexistente.

Rocío, en una sola tirada, ha logrado sumar 800€ a su marcador. Tras las compras de las vocales y gastar el Me lo quedo, la concursante acumulaba hasta 825€. Sin embargo, la letra oculta todavía no había salido y Jorge Fernándezse ha dispuesto a tentarla: “Te voy a poner en un compromiso”.

No obstante, Rocío ha sabido mantenerse fuerte y ha dejado escapar el Supercomodín para resolver el panel y llevarse la primera ola del programa. ¿Qué habrías hecho tú? Dale play al vídeo de arriba y trata de ponerte en su piel.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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