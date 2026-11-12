Así acabó la noche de la huelga general en algunos puntos de España: disparos, explosivos y cargas policiales

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre no ha estado exenta de polémicas. Y es que, a lo largo del día, mientras se veían manifestaciones pacíficas y protestas sin altercados, también se vivieron otras más problemáticas que incluso derivaron en cargas policiales.

Una de ellas tuvo lugar en Madrid y está generando un especial revuelo. Se trata de la protesta en la calle Leganitos, que varios vecinos de la zona grabaron. En las imágenes puede verse cómo un grupo de manifestantes parece estar alejándose, mientras detrás de ellos se encuentran varios antidisturbios. En ese momento, uno de los agentes golpea con la porra en la espalda a una persona que se está alejando a paso lento, mientras otro dispara a poca distancia.

Estas imágenes han provocado que la líder de Podemos, Irene Montero, pida la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Tiene que asumir la responsabilidad dimitiendo y que le saque ya Pedro Sánchez de la lista del PSOE, que le ha premiado yendo en la lista de número 5", reclamaba.

Ataque con explosivo casero a UGT en Vigo

Fuera de la capital, los incidentes también han estado presentes. Y es que, en Vigo, anoche, dos personas atacaron la sede de UGT con un artefacto explosivo casero que atravesó el cristal de la puerta principal.

Tras el ataque, la entrada ha quedado destrozada, con trozos de cristal por todas partes.

Todo ha ocurrido durante la manifestación que ha tenido lugar en Vigo. Desde UGT denuncian que, si esto hubiera ocurrido en otro momento, las consecuencias podrían haber sido mucho peores, incluyendo daños personales.

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