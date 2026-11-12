Avance exclusivo de La Voz: la reacción de los coaches con esta talent que revoluciona el escenario

Este viernes llega la Batalla de Ganadores de La Voz, una fase inédita en la que los talents tendrán que volver a enfrentarse para conseguir continuar en la competición.

Una de las protagonistas será Estrella Marina, del equipo de Lola Índigo, que se enfrentará a Marta Berlín en un duelo en el que cada una defenderá su propia canción sobre el escenario.

Estrella interpretará ‘Focu Ranni’, una actuación que ha conseguido sorprender a los coaches desde los primeros instantes: “¡Qué buena es!”, ha exclamado Pablo López, impresionado por lo que estaba escuchando.

Las reacciones de los coaches dejan claro que estamos ante uno de los enfrentamientos más llamativos de la noche. ¿Conseguirá Estrella Marina convencer a Lola Índigo y continuar en La Voz?

¡Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y ya disponible atresplayer!