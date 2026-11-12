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Receta de 1953

Un postre clásico homenaje a La Rioja: Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado un postre clásico de Santo Domingo de la calzada, en La Rioja. Una receta de 1953 que crearon en honor a los peregrinos que hacían en el Camino de Santiago.

Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

Un postre clásico homenaje a La Rioja: Receta de ahorcaditos de Karlos Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha preparado un delicioso postre típico de Santo Domingo de la calzada. Una receta con mucha historia y curiosa cuyo resultado en magnífico.

Ingredientes (4 p.):

  • 2 láminas de hojaldre (rectangulares)
  • 50 g de azúcar
  • 75 g de almendra molida
  • 50 g de mantequilla a punto de pomada
  • 1 huevo
  • ralladura de 1 limón
  • 1 cucharada de brandy o ron (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • 1 huevo batido (para pintar)
  • azúcar glas para espolvorear
  • hojas de menta para decorar

Elaboración:

Para la crema de almendra, pon la mantequilla en un bol. Añade el azúcar, la almendra molida, la pizca de sal, el huevo, el licor y la ralladura de limón. Trabájala con una espátula hasta que esté blanda y uniforme al mismo tiempo. Tápala con film y deja que repose en el frigorífico durante 20 minutos aproximadamente.

Echamos todos los ingredientes en un bol
Echamos todos los ingredientes en un bol | antena3.com

Extiende las láminas de hojaldre en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Corta 16 porciones de hojaldre con ayuda de un cortapastas con forma de vieira. Con los recortes del hojaldre moldea con las manos 8 figuritas (ahorcaditos).

Moldea las figuritas
Moldea las figuritas | antena3.com

Coloca 8 porciones de hojaldre sobre la bandeja de horno. Pon una cucharada generosa de crema sobre cada uno (dejando los bordes libres). Coloca encima otra vieira y un ahorcadito. Cierra los paquetes con los dedos o con un tenedor y píntalos con huevo batido.

Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC, con calor arriba y abajo, durante 25 minutos aproximadamente. Tienen que quedar dorados, con el hojaldre bien subido y la base cocida. Si se doran demasiado pronto, baja a 180ºC los últimos minutos.

Pon la masa de almendras en las conchas
Pon la masa de almendras en las conchas | antena3.com

Saca los ahorcaditos del horno y déjalos templar sobre una rejilla. Espolvoréalos con un poco de azúcar glas, pero sin cubrirlos del todo.

Sirve los ahorcaditos en una fuente y decora con unas hojitas de menta.

Consejo:

Si tienes una concha de vieira limpia o un cortador parecido, úsalo como guía. Si no, corta piezas ovaladas o redondeadas, procurando que todas tengan tamaño parecido.

Consejo:

Cuando comienzas a mezclar la masa, puede parecer que la mezcla se corta un poco, sobre todo por la grasa de la mantequilla, pero sigue removiendo con calma hasta que quede integrada.

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