Máximo Huerta, sobre las entrevistas a políticos: "No quiero que me los humanicen, quiero que me los fiscalicen"

El debate sobre la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal ha llevado a los colaboradores de La Mesa a reflexionar sobre el papel de los programas de entretenimiento en la comunicación política.

Manel Fuentes ha considerado que no había debate sobre la equivocación de Broncano, aunque ha destacado que el presentador reconociera su error y pidiera disculpas. Máximo Huerta, sin embargo, ha apuntado que el interés por estas entrevistas va más allá de la polémica y ha señalado que el público también tenía curiosidad por ver cómo se comportaba Abascal en el programa, igual que había interés por la relación de cercanía entre Broncano y Pedro Sánchez.

"No quiero saber su canción ni su libro favorito"

Huerta ha planteado si el auge de este tipo de entrevistas responde a que los ciudadanos se han cansado de la política. Él, sin embargo, tiene clara su postura: "Yo no quiero que humanicen a los políticos de ninguna de las maneras".

El periodista y escritor ha explicado que no le interesa conocer qué comen los representantes públicos, cómo bailan o cuáles son sus gustos personales. "Me da igual que coman magdalenas, que naden haciendo mariposa, crol... No quiero saber su canción ni su libro favorito", ha señalado, cuestionando además que algunas de esas preferencias puedan estar preparadas por sus asesores.

Frente a ese tipo de contenidos, Máximo ha defendido que los medios deben centrarse en exigir responsabilidades a los representantes públicos: "Quiero que me los fiscalicen".

En esa misma conversación, Carlos Alsina ha advertido de que los programas de entretenimiento están ganando terreno a las entrevistas periodísticas, mientras que Manel Fuentes ha apuntado que los políticos cada vez prefieren acudir a otros formatos y evitan las entrevistas más tradicionales.

Máximo Huerta cuestiona el debate sobre el "blanqueamiento" de los políticos

Cristina Pardo ha preguntado a los colaboradores si creen que Santiago Abascal consiguió mostrarse como una persona más moderada durante su entrevista con Broncano. Máximo Huerta ha relacionado esta cuestión con el debate sobre el supuesto "blanqueamiento" de la derecha y ha explicado que puede generar una contradicción para los propios presentadores.

A su juicio, cuando un presentador que ha defendido esa postura entrevista a un político al que se acusa de blanquear, puede encontrarse en una situación incómoda: "Entonces el presentador se enfrenta a una duda personal, casi religiosa. ¿Estoy blanqueando yo lo que he dicho que se blanqueaba?".

Pero Máximo ha ampliado esa reflexión al resto de representantes políticos: "Pero también estás blanqueando a Pedro, blanqueando a Irene, preguntándoles cosas simpaticonas, también estás haciendo que los veamos como miembros de una ONG que no lo son ninguno, ni Irene Montero, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo".