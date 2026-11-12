Mika, totalmente perdido con el juego de la canción escacharrada: "Es el ritual de belleza de Melendi"

Vanesa Martín, la quinta coach de La Voz, ha sido la encargada de arrancar la ronda de la canción escacharrada. ¿La dinámica del juego? Muy sencilla: tararear un tema y dejar que el siguiente repitiera esta misma melodía.

Lola Índigo ha tardado poco en adivinar que se trataba de 'El toro guapo' de El Fary. De este modo, la cantante ha reinterpretado el tarareo para ceder el turno a Pablo López.

Pablo, por su parte, ya anticipaba lo duro que iba a ser para uno de sus compañeros: "Como se lo ponga a Mika, vas a flipar". Sin embargo, antes le tocaba a Melendi, quien no solo ha emulado la canción, sino que le ha dejado un recado al siguiente: "A ver Mika si puedes...".

Finalmente, Mika ha escuchado al de Oviedo y ha demostrado que estaba muy lejos de dar con la respuesta correcta: "Eso no es una canción, es Melendi por la mañana yendo al baño". De este modo, el coach confundía 'El toro guapo' con "el ritual de belleza de Melendi".

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