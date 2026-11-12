Ideal para vegetarianos
Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”
Una receta muy sencilla propuesta por Ireber, una seguidora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano que podrás preparar en muy poco tiempo y cuyo resultado es espectacular.
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Karlos Arguiñano ha elaborado un guisito de huevos, patatas y espárragos con el que nos ha propuesto aprovechar la temporada de espárragos para hacer la receta. Una propuesta muy fácil de hacer y cuyo resultado va a sorprender a todos en tu mesa.
Ingredientes (4 p.):
- 8 huevos camperos
- 4 patatas medianas
- 1 cebolla grande
- 2 pimientos verdes
- 3 dientes de ajo
- 24 yemas de espárrago en conserva (con su caldo)
- 1 cucharadita de harina
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- perejil picado
Elaboración:
Calienta agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos. Escúrrelos, deja que se enfríen, pélalos y resérvalos.
Para el sofrito, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica finamente los ajos, la cebolla y los pimientos verdes. Introduce las hortalizas en la cazuela y deja que se pochen a fuego suave hasta que estén bien tiernas, unos 6-8 minutos. Añade una cucharadita de harina y rehógala para que se cocine y se integre bien con el sofrito.
Pela las patatas, cáscalas en trozos de bocado e incorpóralas al sofrito. Vierte el caldo de los espárragos y cubre con agua. Tapa y cocina a fuego suave durante 18-20 minutos. Introduce los huevos cortados por la mitad y las yemas de espárrago. Cocina el conjunto a fuego suave durante 3-4 minutos para que se mezclen bien todos los sabores.
Reparte el guiso en platos hondos (puedes poner 2 huevos y 6 yemas de espárrago por ración). Condimenta con perejil picado y con pimienta recién molida. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Las yemas de espárrago en conserva ya vienen cocidas y son extremadamente delicadas. Lo mejor es añadirlas al final del guiso o incluso con el fuego apagado; con el calor residual terminarán de hacerse.
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