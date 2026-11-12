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Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”

Una receta muy sencilla propuesta por Ireber, una seguidora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano que podrás preparar en muy poco tiempo y cuyo resultado es espectacular.

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano

Guisito de huevos, patatas y espárragos de Arguiñano: "Receta sencilla, sabrosa y para vegetarianos”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha elaborado un guisito de huevos, patatas y espárragos con el que nos ha propuesto aprovechar la temporada de espárragos para hacer la receta. Una propuesta muy fácil de hacer y cuyo resultado va a sorprender a todos en tu mesa.

Ingredientes (4 p.):

  • 8 huevos camperos
  • 4 patatas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 2 pimientos verdes
  • 3 dientes de ajo
  • 24 yemas de espárrago en conserva (con su caldo)
  • 1 cucharadita de harina
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta negra
  • perejil picado

Elaboración:

Calienta agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos. Escúrrelos, deja que se enfríen, pélalos y resérvalos.

Cuece los huevos durante diez minutos
Cuece los huevos durante diez minutos | antena3.com

Para el sofrito, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica finamente los ajos, la cebolla y los pimientos verdes. Introduce las hortalizas en la cazuela y deja que se pochen a fuego suave hasta que estén bien tiernas, unos 6-8 minutos. Añade una cucharadita de harina y rehógala para que se cocine y se integre bien con el sofrito.

Sofríe las verduras
Sofríe las verduras | antena3.com

Pela las patatas, cáscalas en trozos de bocado e incorpóralas al sofrito. Vierte el caldo de los espárragos y cubre con agua. Tapa y cocina a fuego suave durante 18-20 minutos. Introduce los huevos cortados por la mitad y las yemas de espárrago. Cocina el conjunto a fuego suave durante 3-4 minutos para que se mezclen bien todos los sabores.

Introduce las puntas de espárrago
Introduce las puntas de espárrago | antena3.com

Reparte el guiso en platos hondos (puedes poner 2 huevos y 6 yemas de espárrago por ración). Condimenta con perejil picado y con pimienta recién molida. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Las yemas de espárrago en conserva ya vienen cocidas y son extremadamente delicadas. Lo mejor es añadirlas al final del guiso o incluso con el fuego apagado; con el calor residual terminarán de hacerse.

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