Los cauces para reclamar una ayuda tras haber perdido una vivienda en La Palma que no está registrada

La erupción del volcán de La Palma (Canarias) ha hecho que cientos de palmeros tuvieran que abandonar sus casa a toda velocidad ante la llegada de la colada de lava. Se trata de familias que no han podido coger apenas documentación de la vivienda ni objetos personales. En algunos casos estos vecinos han podido regresar una segunda ocasión a sus hogares acompañados de las autoridades para hacer acopio de enseres en un plazo de unos 15 minutos, otros no han tenido tanta suerte.

Explica el abogado Joaquin Moeckel que en una catástrofe como la del volcán de La Palma encontraremos a dos grupos de personas "aquellos que tengan los deberes hechos y guarden sus escrituras inscritas con documentación de la construcción de su casa y luego otras que tendrán poca o ninguna documentación de las viviendas que han perdido".

En el primer grupo cuando se establezcan las ayudas estos deberán aportar su título de propiedad más fotografías de la casa en las que se vean los muebles, qué tipo de cuadros tenían y cómo era el mobiliario de la vivienda. Con esa documentación tendrán acceso a las ayudas que apruebe la administración.

Las otras personas que no poseen documentación de sus casas no deben perder la esperanza, ya que hay otro tipo de cauces con los que se puede demostrar su existencia. Pueden buscar pagos de la luz, del agua o del IVI. Moeckel insta a que busquen fotografías de las casas que están el el teléfono móvil y así puedan demostrar que tenían una casa, cómo estaba amueblada y quienes eran las personas que convivían en el núcleo familiar.

El abogado recomienda a los afectados que no cuenten con escrituras de la casa que "para tener la mente ocupada vayan al banco a pedir facturas del agua, luz y teléfono fijo porque eso acreditaría que residimos allí"." Que no crea nadie que por no tener una casa inscrita o en el registro nos vamos a quedar sin nada".