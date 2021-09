El drama de Ascensión tras el volcán: "Tenemos miedo de no poder demostrar que nuestra casa estaba ahí"

Ascensión pertenece a la zona de El Paso que fue desalojada de sus casas en las primeras horas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja (La Palma). El avance de la lava ha arrasado su vivienda y la de muchos de sus familiares. No tiene mucha esperanza de recibir una indemnización, ya que no tienen forma de demostrar que tenían una casa en la zona. Se trata de una vivienda antigua que ha pasado de generación en generación y no cree que esté registrada.

"Hemos salido a la estampida porque en el momento de la explosión lo que vi es que la nube se venía hacia nosotros. Yo tenía a mi nieto de 3 años y le dije a mi marido que metiera al niño en el coche como estaba, sin zapatos y sin camisa", relata.

Su casa era una herencia de sus antepasados. Ella y su marido han invertido 17 años en poderla reformar a su gusto. Ahora se ven en la calle, Las autoridades les han dicho que no les dejarán solos pero no saben nada más.

Más de 500 hogares han sido destruidos. Ascensión vivía en el barrio del paraíso. Ellos supuestamente no entraban en la zona de peligro. no estaba previsto que les evacuaran en un primer momento. Sin embargo, el ascenso de la lava hizo que las autoridades les llamaran a abandonar sus casas.

Cuenta que vivió la erupción del volcán como un parto. Lo escuchaban muy lejano, pero poco a poco iba ganando fuerza e intensidad con el sonido. Ella y su familia están realojados en un hotel, no duerme pensando en que las casas de la familia de su marido resulten afectadas cuando la lava entre en contacto con el mar.

Puedes ver la entrevista completa de Ascensión, una vecina afectada por el volcán de La Palma, en Espejo Público a través de Atresplayer.