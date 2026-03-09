Antena3
Hoy, Juanma Moreno estará por primera vez en El Hormiguero

El presidente de la Junta de Andalucía acudirá por primera vez al programa.

El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. El político visita el programa para analizar la actualidad política y compartir su visión sobre algunos de los principales retos que afronta su comunidad autónoma.

Durante la entrevista, Moreno abordará distintos temas de actualidad y reflexionará sobre su experiencia al frente del gobierno andaluz. Además, habrá espacio para conocer su lado más personal en una conversación distendida que permitirá descubrir aspectos menos conocidos de su trayectoria.

Sobre él:

Juanma Moreno es político y presidente de la Junta de Andalucía. Con una larga trayectoria dentro del Partido Popular, ha ocupado diferentes responsabilidades institucionales a lo largo de su carrera y se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la política autonómica española.

