La Casa Real británica prepara ya una intervención pública de Kate Middleton donde hablará del motivo de su operación

Simon Hunter, periodista de The Times, sabe la operación a la que se ha sometido Kate Middleton porque "tiene una fuente muy fiable" que se lo ha confirmado. Sin embargo, el comunicador no quiere revelar el motivo. En primer lugar ha decidido no hacerlo público porque no lo tiene muy contrastado y aunque lo tuviera preferiría respetar la privacidad de la princesa, señala. Preguntado por Susanna Griso, lo que sí ha desvelado es que lo que ella ha tenido "es algo muy íntimo" y la causa de la cirugía justifica que quiera guardar cierta privacidad. "Yo creo que tiene el derecho de no contarlo y no preguntamos", señala.

Cree el periodista que a partir de ahora cada vez que se vea a Kate Middleton en público las imágenes se van a analizar "con lupa". Añade además que "todo esto se hubiera zanjado con una foto en condiciones". El príncipe Guillermo menciona a su mujer en los últimos actos públicos a los que está acudiendo. "La menciona con mucha naturalidad y se nota que la echa de menos", opina Hunter.

"En Londres los medios están respetando la ausencia de Kate Middleton"

Señala Beatriz Miranda, periodista y colaboradora del programa Espejo Público, que desde Londres se habla de un apagón informativo y los medios están respetando la ausencia de informaciones sobre el estado de salud de Kate. "Hay una petición expresa por parte de Casa Real de que no echen más leña al fuego", señala.

Señala Simon Hunt que muchos responsables de los medios ingleses ya son conocedores de lo que le ha ocurrido a la princesa. "Creo que mucha gente ya sabrá lo que está pasando. Los medios británicos creen el relato de Palacio y lo están respetando", indica el periodista. Hay un gran movimiento de respeto hacia Kate.

Así se espera la próxima intervención de Kate Middleton

Hunt ha manifestado que fuentes cercanas a la Casa Real han filtrado a The Times que está previsto que Kate Middleton hable de la operación de cirugía que la ha mantenido alejada de los focos. Según han comunicado al periódico, la propia princesa Kate Middleton hablaría de esto en algún momento en un acto charlando con alguien del público. "Ella estará en un momento hablando con una persona y con toda naturalidad dirá: "Bueno eso es como cuando me operaron a mí de... lo que sea".