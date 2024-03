Expertos en comunicación, sobre el vídeo de Kate Middleton: "Sí es ella y se nota en la postura y el lenguaje corporal"

Lejos de acallar los rumores sobre la desaparición de Kate Middleton, el vídeo difundido por 'The Sun' el pasado lunes en el que se ve a la princesa de Gales sonriente y andando junto al príncipe Guillermo por una zona comercial, ha aumentado las especulaciones.

Las imágenes grabadas el pasado sábado serían las primeras de la princesa de Gales en los últimos tres meses, desde que el pasado mes de diciembre desapareciera de la vida pública después de que la Casa Real Británica informara de que había sido sometida a una operación abdominal.

Pero la gente tiene sus dudas. Las imágenes han generado una gran controversia internacional. Tanto las redes sociales como los medios de comunicación se han visto inundados de especulaciones: se sospecha de la baja calidad del vídeo, de la forma física de la princesa, e incluso de su cara.

Patrycia Centeno, experta en comunicación, ha asegurado en una entrevista para Antena 3 Noticias que la mujer del vídeo sí es la princesa de Gales. "Está más delgada y va sin maquillar, pero por la postura y el lenguaje corporal creo que sí es Kate Middleton", ha afirmado contundente.

Aunque a Centeno no le resulta extraño que la gente tenga dudas. Considera "normal y previsible" la crisis de la credibilidad de la Casa Real Británica, después de que la propia Kate Middleton difundiera por el Día de la Madre en Reino Unido una imagen junto a sus hijos que, posteriormente, confesó que ella misma había editado. "Pasarán años hasta que se recupere la confianza en los príncipes de Gales y en el Buckingham Palace", ha asegurado.

"Como dijo la reina Isabel II, para ser creída tienes que ser vista, y Kate Middleton tiene que ser vista", ha explicado la especialista en comunicación. "El vídeo no es suficiente, tiene que ser vista por todos los medios internacionales y por la gente", ha asegurado.

La razón de que aún no haya aparecido públicamente, según ella, es que "la Casa Real no quiere ceder porque dijeron en enero que no habría comunicados sobre la salud de la princesa. Pero la crisis ya se ha desbordado y debería aparecer". "Un buen momento sería el domingo de pascua junto a su familia", ha considerado.

Según esta experta, de momento, "el Palacio de Kengsinton no se pronuncia porque quiere mantener que no se ha equivocado con esta estrategia de comunicación". Pero, según ella, "está siendo un auténtico desastre".

