Del cartel inspirado en Obama al lema de los Kirchner: las referencias que marcan la campaña de Pedro Sánchez

La precampaña electoral apenas ha arrancado y ya hay varios elementos que están llamando la atención: carteles que evocan campañas internacionales, lemas que recuerdan a los utilizados por otros líderes políticos y mensajes que vuelven a aparecer en distintos años. Pedro Sánchez ha recuperado, además, una estrategia que ya utilizó en las elecciones europeas de 2024: reivindicar el término "zurdos" frente a quienes lo emplean de forma despectiva.

De Obama a los Kirchner: los parecidos que alimentan el debate

¿Quién no ha recurrido alguna vez al copy-paste? En política, sin embargo, las coincidencias entre campañas pueden convertirse en objeto de debate, especialmente cuando afectan a la imagen, los eslóganes y los mensajes con los que un partido busca conectar con los votantes.

En los últimos mítines de Pedro Sánchez, uno de los carteles utilizados ha recordado a la estética de la campaña de Barack Obama. No es la única referencia internacional que ha llamado la atención. También ha surgido el paralelismo entre el beso de Begoña Gómez y una imagen protagonizada por el expresidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, vinculada al lema "la fuerza del amor".

La conexión con Argentina va más allá de las imágenes. La expresión "la fuerza de un pueblo" recuerda a la fórmula que utiliza ahora el PSOE, "la fuerza de la gente". Unos parecidos que han abierto el debate sobre hasta qué punto las campañas españolas incorporan recursos y mensajes que ya han funcionado en otros países.

Milei y la motosierra vuelven a la campaña socialista

Otro de los protagonistas de la estrategia del PSOE es el presidente argentino, Javier Milei. Una pancarta colocada en la sede socialista de Ferraz le daba la bienvenida con una referencia visual a su conocida motosierra, convertida en símbolo de sus propuestas de recorte del gasto público.

Pero el recurso no es nuevo. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, Sánchez ya había recurrido a la figura de Milei y a la motosierra en sus mensajes de campaña, acompañados de la frase "dice uno por ahí que somos zurdos".

Aquel año, el PSOE articuló parte de su discurso alrededor de la reivindicación de la izquierda y del término "zurdos y zurdas", contraponiendo su mensaje al de dirigentes como Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo.

El discurso de los "zurdos" se repite dos años después

La comparación entre los mensajes de 2024 y los de 2026 permite observar cómo algunas de las fórmulas utilizadas entonces vuelven a aparecer en la actual campaña.

En uno de sus discursos de 2026, Sánchez afirmaba: "Sentir el orgullo de ser zurdos y zurdas, lo dicen como si fuera un insulto, porque con esta mano izquierda nosotros hemos subido las pensiones que ellos quieren recortar".

La frase recuerda a la pronunciada en 2024: "Ahora nos llaman zurdos, como si fuera un término despectivo ser zurdo porque con esta mano hemos construido el estado del bienestar".

La referencia a la mano izquierda, la reivindicación del término y la contraposición con los adversarios políticos forman parte de una misma línea discursiva que el presidente ya había utilizado en la campaña europea.

"Una argentinización de la política española"

El politólogo Javier Sánchez analiza estos paralelismos y señala que la falta de originalidad no es una novedad en las campañas electorales españolas. Sin embargo, considera especialmente llamativa la presencia de referencias al kirchnerismo en la estrategia actual de Sánchez.

"Es algo habitual que solemos ver en las campañas electorales españolas, que no destacan precisamente por su originalidad", explica el experto.

Añade que la utilización de recursos asociados a los Kirchner apunta, a su juicio, a un proceso de "argentinización de la política española". En su análisis, esta tendencia refleja un modelo de comunicación política en el que las emociones adquieren un peso creciente frente a la argumentación racional.

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