La denuncia del SUP por los altercados en el mitin de Santiago Abascal: "La Policía se está utilizando como munición política"

Quince personas han resultado heridas, doce de ellas agentes de la Policía Nacional, en los disturbios registrados este miércoles en A Coruña durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Tras los incidentes, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha señalado a "grupos organizados" como responsables de los episodios de violencia y ha confirmado que la Policía Nacional trabaja para identificarlos.

Blanco también ha aclarado que las concentraciones y manifestaciones no necesitan autorización previa, sino que deben comunicarse a la autoridad competente. Según ha explicado, solo pueden modificarse o prohibirse en los supuestos previstos legalmente, cuando exista un informe desfavorable de algún organismo.

"Las imágenes son espeluznantes"

Sin embargo, la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, ha cuestionado estas explicaciones y ha defendido que la Delegación del Gobierno tenía que haber valorado el riesgo antes de la convocatoria. "Delegación del Gobierno tiene el deber de valorar ese riesgo porque había información suficiente para prever que se podía dar esta situación", ha señalado en el programa.

Alarcón también ha atribuido a la Delegación la responsabilidad de "organizar las actuaciones que correspondan". Por ello, considera que no es normal que se sostenga que no existían indicios suficientes de riesgo y ha reclamado conocer el análisis realizado para llegar a esa conclusión.

La portavoz policial ha apuntado que la presencia de manifestantes vestidos de negro y con el rostro cubierto podía anticipar posibles incidentes. Además, ha explicado que la situación se desbordó porque los agentes desplegados no daban abasto. "Las imágenes son espeluznantes. Que un compañero tenga que tolerar que entre varios le estén propinando una paliza es intolerable", ha afirmado, al tiempo que ha responsabilizado al Gobierno central de permitir esta situación.

"Cualquier político tiene derecho a hacer un mitin con total derecho de garantías"

"Llevamos tiempo reclamando que se refuerce el principio de autoridad", ha sostenido Alarcón. Aunque ha reconocido que los hechos están siendo investigados para identificar a sus responsables, teme que las consecuencias judiciales no sean suficientes. "Lo más probable es que al día siguiente estén en la calle", ha apuntado.

La portavoz del SUP también ha criticado que la Policía se utilice como "munición política para intereses de unos y de otros" y ha pedido que las agresiones no se justifiquen por motivos ideológicos.

Alarcón ha reconocido que muchos de los manifestantes se concentran de forma pacífica, pero ha advertido de que, cuando aparecen integrantes de estos grupos organizados, "se busca la gresca".

"Vamos a debilitar la convivencia social y el Estado democrático", ha resumido. Asimismo, ha defendido que cualquier político, independientemente de su ideología, tiene derecho a celebrar un mitin "con total derecho de garantías" y ha subrayado que la Policía debe garantizar la seguridad para evitar que se repitan episodios como los ocurridos en A Coruña.

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