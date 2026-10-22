La contracampaña del PP a la de los "zurdos" del PSOE: ¿es un delito de suplantación de identidad?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en redes sociales un vídeo con motivo de la polémica visita a España del presidente de Argentina, Javier Milei, en el que afirmaba: "Sí, soy zurdo. Y a mucha honra". El mensaje seguía la línea de la campaña que el PSOE promovió a lo largo del día, jugando con el orgullo de ser "zurdo".

Ante esto, el community manager del PP ha vuelto a hacer de las suyas. Los populares han contraatacado con un formato muy parecido, pero creado con inteligencia artificial (IA) y utilizando la imagen y la voz de líderes socialistas o personas del entorno del Gobierno para hacerles admitir, en algunos casos, delitos por los que han sido juzgados, por los que serán juzgados o por los que están siendo investigados.

Los colaboradores han reaccionado de formas muy distintas. Al periodista Alfonso Ussía le ha hecho gracia el vídeo y considera que busca atraer el voto de los jóvenes. Sin embargo, encuentra una contradicción "muy fuerte" entre los discursos de los populares, en los que aseguran que "el país se está hundiendo", y este tipo de campañas. A su juicio, estas acciones restan seriedad y legitimidad a sus denuncias.

"Se ha quedado en pañales la prensa del corazón con lo que estoy viendo"

El periodista y colaborador Rubén Amón no ha reaccionado del mismo modo y ha señalado al PP por la posible ilegalidad de la publicación. "Que utilicen la imagen de una persona para tergiversar su imagen y su discurso entiendo que es un delito", ha sostenido, en referencia al uso de la IA para replicar a dirigentes socialistas. Amón ha llegado a pedir que, si no es delito, "ojalá lo sea".

"Espero que hayan advertido de que se ha hecho con IA, porque solo faltaría que alguien le dé credibilidad a esto", ha advertido Samanta Villar.

Por su parte, la periodista Gema López ha restado importancia al uso de la inteligencia artificial y ha puesto el foco en la suplantación de la imagen. "Se ha quedado en pañales la prensa del corazón con lo que estoy viendo que se está haciendo en la política", ha considerado, antes de señalar que estamos en un contexto en el que parece que "todo vale".

Ante las dudas sobre el uso de la IA, Susanna Griso ha vuelto a la publicación del PP y ha señalado que, efectivamente, se indicaba su procedencia mediante un asterisco, aunque "apenas se ve". Este detalle ha levantado sospechas en la mesa del programa sobre la legalidad de la estrategia de los populares.

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