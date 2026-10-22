Digna desafía a Gabriel en Sueños de libertad y toma una decisión para que Julia pueda asistir a la boda de Andrés

La ilusión de Julia por asistir a la boda de Andrés y Valentina se ha convertido en un disgusto en Sueños de libertad. Gabriel, influido por las palabras de Beatriz, le ha prohibido acudir al enlace, provocando una fuerte discusión que ha llevado a la niña a buscar consuelo en casa de sus abuelos.

Digna ha intentado tranquilizar a su nieta, que teme las represalias de su padre adoptivo. Decidida a protegerla, ha llamado a Begoña para comunicarle que Julia se quedará en casa de los De la Reina y que hará lo posible para que asista a la boda.