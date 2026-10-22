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Julia Digna

Julia se refugia en casa de sus abuelos y Digna la protege tras su discusión con Gabriel: "No se saldrá con la suya"

SUEÑOS DE LIBERTAD

Digna desafía a Gabriel en Sueños de libertad y toma una decisión para que Julia pueda asistir a la boda de Andrés

La matriarca de los De la Reina está dispuesta a enfrentarse a Gabriel después de descubrir el miedo que siente su nieta tras la prohibición de acudir al enlace.

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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La ilusión de Julia por asistir a la boda de Andrés y Valentina se ha convertido en un disgusto en Sueños de libertad. Gabriel, influido por las palabras de Beatriz, le ha prohibido acudir al enlace, provocando una fuerte discusión que ha llevado a la niña a buscar consuelo en casa de sus abuelos.

Digna ha intentado tranquilizar a su nieta, que teme las represalias de su padre adoptivo. Decidida a protegerla, ha llamado a Begoña para comunicarle que Julia se quedará en casa de los De la Reina y que hará lo posible para que asista a la boda.

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