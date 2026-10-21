Christina Applegate revela desesperada que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue un error tras 5 años enferma: "Lo perdí todo"

Christina Applegate ha vuelto a su pódcast MeSsy tras un paréntesis de siete meses alejada de la industria por problemas de salud.

La actriz ha revelado entre lágrimas que los médicos le han comunicado que sufrió un diagnóstico erróneo y que no padece esclerosis múltiple, una noticia a la que se ha llegado gracias al desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

"Puede que sea una gran noticia, pero para mí, es como volver al punto de partida", explicaba la intérprete durante un episodio dividido en dos partes, añadiendo el hecho de que "es difícil decir que [mi doctora] entró en mi habitación y me dijo: 'Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple'".

Pese a lo que pudiera parecer, la estrella televisiva no se sintió "nada contenta" con esta rectificación médica, al no suponer una cura para su deterioro físico.

Christina Applegate en los Critics Choice Awards | Getty

"No te diagnostican mal y de repente te sientes mejor. No he mejorado… De hecho, en algunos aspectos he empeorado. Así que estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa", lamentaba.

Applegate hizo público por primera vez su supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple en el año 2021, una dolencia que afecta directamente al sistema nervioso central y que la llevó a retirarse definitivamente de la interpretación tras finalizar el rodaje de la serie Dead to Me en 2022.

Desde entonces, la actriz volcó sus fuerzas en dar visibilidad a los pacientes de esta enfermedad, creando el pódcast MeSsy junto a la actriz de Los Soprano, Jamie-Lynn Sigler, para crear una red de apoyo y concienciación social.

A pesar de confirmarse la equivocación médica, la actriz remarcó que las limitaciones físicas que sufre en su día a día siguen intactas: "Tengo todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos".

Además, señalaba la complejidad de su cuadro clínico a su compañera: "Ahora, ambas sabemos que hay muchas cosas que se asemejan a la esclerosis múltiple, muchas cosas diferentes".

Asimismo, la intérprete quiso destacar que la falta de precisión en estas valoraciones es un problema que afecta a más personas: "Hay un número bastante elevado de diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple. Ahora está claro que están descubriendo algo diferente. Algo más está sucediendo".

Esta nueva realidad le ha generado un profundo conflicto de culpa con la comunidad de diagnosticados con la que se había comprometido públicamente. Applegate admitió que "es extraño porque siento que he decepcionado a todos" tras haberse volcado como activista de la causa.

Expresando el estado de shock en el que se encuentra, comentaba: "Es una locura, sin duda. Es una sensación extraña porque me convertí en esto —tú y yo—, el símbolo de la esclerosis múltiple".

"Tenía una razón. Tenía una maldita razón para que mi día fuera una mierda todos los días. Y ahora no tengo ninguna razón, y es muy inquietante y realmente confuso para mí", decía en el episodio.

Durante el tramo final del programa, Applegate se mostró sumamente emocionada al repasar el impacto que los últimos cinco años han tenido en su vida cotidiana y profesional: "Sigo sintiéndome vacía, asustada y triste. Ahora me siento perdida".

"He pasado por una profunda depresión por esto. Pero, ya sabes, lo perdí todo. Perdí mi trabajo”, continuaba la artista sin poder contener las lágrimas.

"Dios mío, lo siento mucho, me emociono mucho porque me cambió la vida. Todavía tengo que usar silla de ruedas cuando voy al médico. No puedo caminar del coche a la habitación. O sea, sigo así. No pasó nada mágico cuando me dijo: 'No tienes esclerosis múltiple'. No pasó nada mágico", concluía.