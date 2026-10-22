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EN TIERRA LEJANA
Tragedia En tierra lejana: Sahin se derrumba al descubrir el crimen de Ecmel y su vida queda en el aire
El joven no soporta conocer la implicación de su padre en el intento de asesinato de Boran y protagoniza una escena desgarradora ante Nare y los Albora.
En tierra lejana, la verdad sobre Ecmel ha destrozado a Sahin. Tras descubrir que su padre ordenó matar a Boran, el joven se ha enfrentado a Kaya y le ha suplicado que acabara con su vida. Su primo se ha negado, mientras Cihan intentaba convencerlo de que no era responsable de las acciones de Ecmel.
Desesperado, Sahin también ha rechazado volver con Nare y ha terminado disparándose ante la mirada de todos. La joven se ha quedado destrozada al verlo desplomarse, mientras su supervivencia permanece en el aire.