La vivienda, las pensiones y Ceuta centran el segundo fin de semana de precampaña

Consciente de la importancia del tema de la vivienda, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este domingo que, si gana las elecciones del 29 de noviembre, impulsará una nueva ley contra la okupación. Lo ha hecho en un mitin en Barcelona, donde ha presentado a Xavier García Albiol como cabeza de lista. El líder nacional del PP se ha dirigido a él, encargándole "liderar" esa ley "en el Congreso", en caso de llegar a la Moncloa. "La vamos a aprobar contigo", ha sentenciado.

Feijóo ha situado la vivienda y la seguridad como ejes de su ofensiva en Cataluña, un territorio clave para sus aspiraciones a ganar las elecciones y gobernar. El presidente del PP ha prometido “tolerancia cero” con las okupaciones, la delincuencia y la multirreincidencia. Albiol ha agradecido el encargo asegurando que no acepta el papel “para calentar la silla”, sino para “poner voz a los problemas de los catalanes”.

El PP critica la "hipocresía" del PSOE en vivienda

Tras la dimisión de Montse Mínguez, la ya ex-portavoz del PSOE, Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. "Tiene usted la cara muy dura, de hormigón". Y ha añadido con ironía: "¿sabe usted qué es eso? Es lo que se utiliza para construir viviendas. ¿Pero qué va a saber, si en ocho años no ha construido ninguna?”, ha espetado el líder popular, acusando al presidente del Gobierno de "hipocresía".

Desde el Gobierno, la respuesta ha pasado por defender los últimos decretos de vivienda, "capaces de mejorar la situación tanto de inquilinos como de propietarios", ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista este domingo en La Vanguardia.

Ceuta y las pensiones también se cuelan en el debate

El Gobierno también ha querido marcar distancias con la oposición en materia de pensiones: "Si les gustan las motosierras, al aserradero, pero las pensiones no se tocan", expresó Sánchez este sábado en el Comité Federal del PSOE. El secretario general de los socialistas ha insistido en que las pensiones "no son un cheque regalo", sino una conquista social que, a su juicio, "PP y Vox pretenden recortar".

Por su parte, el líder de Vox prefiere centrar el discurso de precampaña en Ceuta. Santiago Abascal ha fijado sus condiciones para un posible acuerdo de gobierno con el PP. "Prioridad nacional, que incluye recuperar Ceuta al precio que sea", ha dicho el presidente de Vox, en una entrevista este domingo en La Razón, señalando que los españoles deben ocupar "siempre el primer lugar en su propio país".

Un mes para la cita electoral

Queda poco más de un mes para la cita con las urnas el 29 de noviembre, y el clima ya es de máxima confrontación entre los partidos. Abascal también ha sembrado dudas sobre el proceso electoral. "Sánchez tiene la intención de seguir haciendo trampas y mintiendo sin límite para ganar. No van a ser unos comicios limpios", ha afirmado el líder de Vox.

Feijóo ha cerrado su intervención de este domingo con un aviso. "Utilizan el miedo. Cuidado, que viene el PP... qué originales". Y ha añadido: "Pues sí, que tengan cuidado los okupas, los delincuentes, los corruptos, el clan de Sánchez". "Pensiones, sí, joyas en cajas fuertes, no", ha concluido.

Sánchez ha introducido en la precampaña a su esposa, Begoña Gómez, a la espera de juicio por varios delitos. Este sábado ambos protagonizaron el que es, hasta ahora, el momento más comentado de la precampaña. El presidente del Gobierno quiso mostrarle su apoyo en público: "Que lo escuchen alto y claro: te quiero".

Y a todo ello, se suma la falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierda, tras el intento fallido de Frente Amplio y Podemos para llegar a un acuerdo y presentar una lista común. Un escenario de precampaña especialmente tenso, a menos de seis semanas de las elecciones generales.