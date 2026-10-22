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Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

LA MESA

Juan Jesús Vivas alerta en La Mesa de la crisis en Ceuta: 15.000 personas permanecen en la ciudad tras la entrada masiva

El presidente de Ceuta ha explicado a Cristina Pardo las consecuencias de la crisis migratoria y ha cuestionado las declaraciones del ministro del Interior sobre la recuperación de la normalidad.

Borja Tamayo
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La situación en Ceuta sigue siendo preocupante para Juan Jesús Vivas. Durante su entrevista en La Mesa, el presidente de la ciudad autónoma ha recordado la entrada masiva de 100.000 personas y ha comparado su magnitud con la llegada de tres millones y medio a Madrid.

Vivas ha criticado las palabras de Fernando Grande-Marlaska sobre la recuperación de la normalidad y ha asegurado que todavía permanecen 15.000 personas en Ceuta. Además, ha señalado un incremento del 80% en la criminalidad y del 400% en las urgencias hospitalarias como consecuencias de la crisis.

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