Juan Jesús Vivas alerta en La Mesa de la crisis en Ceuta: 15.000 personas permanecen en la ciudad tras la entrada masiva

La situación en Ceuta sigue siendo preocupante para Juan Jesús Vivas. Durante su entrevista en La Mesa, el presidente de la ciudad autónoma ha recordado la entrada masiva de 100.000 personas y ha comparado su magnitud con la llegada de tres millones y medio a Madrid.

Vivas ha criticado las palabras de Fernando Grande-Marlaska sobre la recuperación de la normalidad y ha asegurado que todavía permanecen 15.000 personas en Ceuta. Además, ha señalado un incremento del 80% en la criminalidad y del 400% en las urgencias hospitalarias como consecuencias de la crisis.