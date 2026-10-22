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Tania Sánchez defiende las protestas ciudadanas: "La protesta es un eje central de la democracia"

La exdiputada de Podemos distingue entre las protestas de los profesores ante Isabel Díaz Ayuso y las movilizaciones en Galicia contra Vox y rechaza que todas respondan a un mismo plan o estrategia.

Tania Sánchez defiende las protestas ciudadanas: "La protesta es un eje central de la democracia"

Tania Sánchez defiende las protestas ciudadanas: "La protesta es un eje central de la democracia"

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Alejandro Hergon
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Tania Sánchez se ha incorporado a la mesa de debate de La Mesa para analizar las protestas y los disturbios registrados en distintos actos políticos. Preguntada por Cristina Pardo sobre si cree que la tensión irá a más o si acabará disminuyendo, Sánchez ha defendido que las movilizaciones responden a situaciones diferentes y no deben interpretarse como parte de una misma estrategia.

Tania Sánchez distingue entre las protestas en Madrid y Galicia

La exdiputada de los partidos a la izquierda del PSOE ha puesto como ejemplo las protestas de los profesores ante Isabel Díaz Ayuso. Según ha explicado, se trata de docentes que tenían convocada una huelga antes de las elecciones y que reclaman una negociación con el Gobierno autonómico. Sánchez ha defendido que ejercen su derecho a protestar ante una presidenta que, a su juicio, no les ofrece una mesa de negociación.

Sobre lo ocurrido en Galicia, ha señalado que Vox no cuenta con cargos públicos en esa comunidad y que la ciudadanía ha salido a expresar su deseo de que la situación continúe así. Por ello, ha rechazado que ambos episodios formen parte de un mismo plan: "Meter todo en una especie de plan o de estrategia me parece que no responde a la realidad".

"La protesta ciudadana es un eje central de la democracia"

Sánchez ha defendido el papel de las movilizaciones ciudadanas en el sistema democrático y ha asegurado que seguirán produciéndose en distintos contextos. "Creo que la protesta ciudadana es un eje central de la democracia en nuestro país y que va a seguir existiendo en muchos contextos", ha afirmado.

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