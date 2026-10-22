Mar Flores revela en Y ahora Sonsoles el motivo de su inesperado viaje en solitario: una dolorosa decepción

Mar Flores ha sorprendido con unas publicaciones durante su viaje por el Sureste Asiático que han desatado las especulaciones. En una de ellas reflexionaba sobre quienes pasan de una relación a otra, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si se trataba de una indirecta.

En Y ahora Sonsoles, la colaboradora ha explicado que sus palabras no iban dirigidas a nadie en concreto. Además, ha confesado que inicialmente tenía previsto viajar acompañada, pero una mentira que le hizo daño la llevó a cambiar sus planes y emprender sola esta experiencia de reflexión.