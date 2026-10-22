¿Se girarían por una voz que olvida la letra? Ponemos a prueba a los coaches de La Voz

¿Qué tiene que pasar para que un coach pulse el botón de La Voz? Aprovechando un momento detrás de las cámaras, hemos propuesto a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López un divertido reto para descubrir qué situaciones les harían girar sus sillones.

Los cuatro coaches tienen que decidir si se girarían o no ante situaciones de lo más inesperadas. ¡Y algunas no son nada fáciles!

¿Se girarían por un talent que canta reguetón acompañado de un violín? ¿Y si tiene una voz espectacular, pero siempre se le olvida la letra?

También les hemos planteado otro dilema: ¿qué harían si alguien canta increíble, pero no consigue transmitir ninguna emoción? En esta todos han coincidido: "Prevalece el sentimiento", ha dicho Lola Índigo.

Situaciones muy diferentes que ponen a prueba sus criterios a la hora de elegir las mejores voces... ¡y otras cosas!

¿Se giran o no se giran si le mandan un audio de 4 minutos?

¡Dale al play y descubre cómo se han enfrentado Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López a este reto exclusivo de La Voz!