Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

¿Se girarían por una voz que olvida la letra? Ponemos a prueba a los coaches de La Voz

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López se enfrentan a un juego detrás de las cámaras de La Voz. ¿Qué situaciones les harían pulsar el botón? ¡Descubre sus respuestas!

Pablo López, coach de La Voz 2026

¿Se girarían por una voz que olvida la letra? Ponemos a prueba a los coaches de La Voz

Publicidad

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

¿Qué tiene que pasar para que un coach pulse el botón de La Voz? Aprovechando un momento detrás de las cámaras, hemos propuesto a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López un divertido reto para descubrir qué situaciones les harían girar sus sillones.

Los cuatro coaches tienen que decidir si se girarían o no ante situaciones de lo más inesperadas. ¡Y algunas no son nada fáciles!

¿Se girarían por un talent que canta reguetón acompañado de un violín? ¿Y si tiene una voz espectacular, pero siempre se le olvida la letra?

También les hemos planteado otro dilema: ¿qué harían si alguien canta increíble, pero no consigue transmitir ninguna emoción? En esta todos han coincidido: "Prevalece el sentimiento", ha dicho Lola Índigo.

Situaciones muy diferentes que ponen a prueba sus criterios a la hora de elegir las mejores voces... ¡y otras cosas!

¿Se giran o no se giran si le mandan un audio de 4 minutos?

¡Dale al play y descubre cómo se han enfrentado Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López a este reto exclusivo de La Voz!

MIka en La Voz

Mika cambia de estrategia en La Voz y sorprende con su nuevo método para conquistar a Nicolás

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Los colaboradores reaccionan a la contracampaña de los zurdos

La contracampaña del PP a la de los "zurdos" del PSOE: ¿es un delito de suplantación de identidad?

Tania Sánchez defiende las protestas ciudadanas: "La protesta es un eje central de la democracia"

Tania Sánchez defiende las protestas ciudadanas: "La protesta es un eje central de la democracia"

Ana Alarcón sobre las protestas en Galicia

La denuncia del SUP por los altercados en el mitin de Santiago Abascal: "La Policía se está utilizando como munición política"

Mar Flores
EN PLATÓ

Mar Flores recuerda el robo que sufrió en Ibiza con sus hijos dentro de casa: "Tuve que tener acompañamiento psicológico"

Juan Jesús Vivas defiende su ruptura con el Gobierno: "Mi obligación era estar con Ceuta y con España"
DECLARACIÓN

Juan Jesús Vivas defiende su ruptura con el Gobierno: "Mi obligación era estar con Ceuta y con España"

Katrín Ortega
PSOE

Katrín Ortega, la alcaldesa malagueña que abandona el PSOE: "Mi marca personal es más importante que cualquier sigla nacional"

Katrín Ortega, alcaldesa de Parauta (Málaga), ha abandonado el PSOE tras siete años en el cargo. Hablamos con ella y asegura que llevaba un año dando vueltas a la decisión y atribuye su salida al "desgaste" y a su distanciamiento con el partido.

“No hemos vuelto a la normalidad”: Vivas advierte de que Marruecos sigue controlando la frontera de Ceuta
ANÁLISIS

Juan Jesús Vivas denuncia que "la frontera sigue estando controlada por Marruecos" tres meses después de la crisis

El presidente de Ceuta asegura que no ha cambiado nada en el paso fronterizo, que las obras de ampliación de los diques siguen sin fecha y que el control continúa en manos de Marruecos.

"Vi al primer calvo y me abalancé": Susanna Griso recuerda un vergonzoso error al inicio de su carrera

"Vi al primer calvo y me abalancé": Susanna Griso recuerda un vergonzoso error al inicio de su carrera

"Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente le hubiese matado"

Barbara Rey: "Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente lo hubiese matado"

Milei vs Sanchez

Un nuevo asalto entre Pedro Sánchez y Javier Milei: "Esto al PSOE le viene de vicio para remover a sus votantes"

Publicidad