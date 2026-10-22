Mar Flores recuerda el robo que sufrió en Ibiza con sus hijos dentro de casa: "Tuve que tener acompañamiento psicológico"

Mar Flores ha recordado un robo que sufrió en casa similar al que le acaba de ocurrir al futbolista Sergio Rico. Este se encontraba en su casa de Sevilla junto a su mujer, su suegra y sus dos hijos, cuando cinco encapuchados armados entraron a robar.

En el caso de Mar Flores, recuerda que ocurrió en su casa de Ibiza, donde pasa los veranos. El primer día que llegó, con sus hijos en casa, una banda organizada entró a robarle todas las joyas que tenía.

Los ladrones entraron por uno de los baños de la casa y se llevaron todo lo que había a su alcance. "Empecé a notar cosas raras, pero no me imaginé que habían entrado", advierte.

Aunque Mar nunca llegó a ver a los ladrones, confiesa que se sintió "ultrajada" y que el sentimiento de miedo le duró mucho tiempo. "Tuve que tener acompañamiento psicológico", señala Mar Flores. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!