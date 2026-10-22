Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN PLATÓ

Mar Flores recuerda el robo que sufrió en Ibiza con sus hijos dentro de casa: "Tuve que tener acompañamiento psicológico"

La modelo Mar Flores fue víctima de un robo en su vivienda de Ibiza. Aunque no llegaron a ver a los ladrones, confiesa que se sintió "ultrajada" y que temió por ella y por sus hijos, que también estaban en casa.

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores ha recordado un robo que sufrió en casa similar al que le acaba de ocurrir al futbolista Sergio Rico. Este se encontraba en su casa de Sevilla junto a su mujer, su suegra y sus dos hijos, cuando cinco encapuchados armados entraron a robar.

En el caso de Mar Flores, recuerda que ocurrió en su casa de Ibiza, donde pasa los veranos. El primer día que llegó, con sus hijos en casa, una banda organizada entró a robarle todas las joyas que tenía.

Los ladrones entraron por uno de los baños de la casa y se llevaron todo lo que había a su alcance. "Empecé a notar cosas raras, pero no me imaginé que habían entrado", advierte.

Aunque Mar nunca llegó a ver a los ladrones, confiesa que se sintió "ultrajada" y que el sentimiento de miedo le duró mucho tiempo. "Tuve que tener acompañamiento psicológico", señala Mar Flores. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Katrín Ortega

Katrín Ortega, la alcaldesa malagueña que abandona el PSOE: "Mi marca personal es más importante que cualquier sigla nacional"

“No hemos vuelto a la normalidad”: Vivas advierte de que Marruecos sigue controlando la frontera de Ceuta

“No hemos vuelto a la normalidad”: Vivas advierte de que Marruecos sigue controlando la frontera de Ceuta

"Vi al primer calvo y me abalancé": Susanna Griso recuerda un vergonzoso error al inicio de su carrera

"Vi al primer calvo y me abalancé": Susanna Griso recuerda un vergonzoso error al inicio de su carrera

"Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente le hubiese matado"
SUS CONFESIONES

Barbara Rey: "Si mi marido me hubiera quitado a mis hijos, posiblemente lo hubiese matado"

Milei vs Sanchez
MILEI EN ESPAÑA

Un nuevo asalto entre Pedro Sánchez y Javier Milei: "Esto al PSOE le viene de vicio para remover a sus votantes"

Paco González
A las 21:45 horas

Hoy, Paco González estará en El Hormiguero para repasar su trayectoria

El periodista deportivo llega al programa para recordar los mejores momentos de su carrera.

"Esto tiene un efecto contagio inevitable": Vicente Vallés, sobre el auge de los episodios violentos en las calles
En La Mesa

"Esto tiene un efecto contagio inevitable": Vicente Vallés, sobre el auge de los episodios violentos en las calles

Vicente Vallés ha confesado en La Mesa que teme que los episodios violentos que estamos viendo en diferentes protestas callejeras vayan en aumento.

Juan Jesús Vivas "suscribe al 100%" las palabras de Feijóo sobre el voto por correo: "No creo en los dirigentes de Correos"

Juan Jesús Vivas "suscribe al 100%" las palabras de Feijóo sobre el voto por correo: "No creo en los dirigentes de Correos"

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales"

"No creo que sea de recibo": Juan Jesús Vivas, sobre las recomendaciones de Pedro Sánchez en redes sociales

Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

Publicidad