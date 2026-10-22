Muy sencillo
La receta de la bisabuela de Deva: Pechugas de pollo al cava
Karlos Arguiñano ha preparado una rica receta de pechugas de pollo al cava. Una maravilla de plato que es todo un recuerdo para Deva, la seguidora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que se hace en pocos minutos y tienes un resultado de diez.
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“Una receta cañón” así ha definido Karlos Arguiñano el plato propuesto por una espectadora del programa. Unas ricas pechugas de pollo al cava, un plato muy sencillo y cuyo resultado es muy rico. ¿Te atreves a hacerlo este fin de semana?
Ingredientes (4 p.):
- 2 medias pechugas (enteras)
- 1/2 cebolla
- 250 g de champiñones pequeños (botón)
- 1 cucharada de jugo concentrado de carne
- harina para rebozar
- ½ l de leche
- 200 ml de cava
- 250 ml de nata líquida
- 100 ml de vino blanco
- 100 g de mantequilla
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- perejil
Elaboración:
Pon la leche en un bol. Introduce las pechugas enteras y deja que reposen durante 1 hora.
Mientras tanto, lava los champiñones y sécalos bien. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela y sofríelos. Vierte el vino blanco y dale un hervor para que se evapore el alcohol. Sazona, tapa y cocínalos durante 20 minutos. Escurre y resérvalos.
Para la salsa de cava, derrite la mantequilla en una sartén. Pela y pica finamente la cebolla, introdúcela y deja que se poche durante 6-8 minutos. Agrega el jugo concentrado de carne y mezcla bien. Vierte el cava y la nata. Remueve y deja que reduzca durante 5 minutos aproximadamente.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Retira las pechugas de la leche y sécalas bien. Salpimienta, pásalas por harina y fríelas durante 5 minutos aproximadamente, procurando que no se doren mucho. Introdúcelas en la salsa de cava y deja que se cocinen durante 12-15 minutos. Dales la vuelta de vez en cuando. Retíralas a un plato e incorpora los champiñones en la salsa. Mezcla bien y espolvorea con perejil picado.
Corta las pechugas en rodajas finas. Sirve 4-5 rodajas en cada plato y moja con la salsa de cava y champiñones. Decora con perejil.
Consejo:
Es recomendable sumergir las pechugas de pollo en leche antes de cocinar para ablandar las fibras musculares y aportarles una jugosidad extrema, evitando que la carne quede seca.
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