Peras en almíbar con vainilla de Arguiñano: "Menudo postre para hacer en casa"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado como elaborar un almíbar casero "con menos azúcar del que compramos" para acompañar a unas deliciosas peras.

Ingredientes (4 p.):

4 peras limoneras

1 l de agua

100 g de azúcar

1 vaina de vainilla

helado de yogur para acompañar

menta para decorar

Elaboración:

Pon el agua y el azúcar en una cazuela. Abre la vaina de vainilla para extraer las semillas y añádelas a la cazuela junto con la vaina. Mezcla todo.

Pela las peras e introdúcelas en la cazuela. Tapa y cuécelas a fuego suave durante 20 minutos. Retira las peras y resérvalas en un plato.

Deja que el almíbar siga cocinándose (sin tapa) a fuego suave hasta que reduzca a la mitad. Para que espese un poco más, deja que se enfríe.

Haz una base a cada pera para que se mantengan de pie. Sirve una en cada plato, acompaña con una bola de helado y moja con el almíbar. Decora con una hojita de menta.

Consejo:

Durante la cocción de las peras es conveniente darles la vuelta de vez en cuando (cada 5 minutos aproximadamente).

Consejo:

Puedes enriquecer el almíbar con una rama de canela, clavo de olor, un toque de anís estrellado, unas cascaritas de limón…