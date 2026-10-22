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Peras en almíbar con vainilla de Arguiñano: "Menudo postre para hacer en casa"

Karlos Arguiñano ha elaborado un almíbar suave para un postre de diez de peras en almíbar con vainilla. Un rico postre casero que se hace con solo tres ingredientes.

Peras en almíbar con vainilla

Peras en almíbar con vainilla de Arguiñano: "Menudo postre para hacer en casa"

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado como elaborar un almíbar casero "con menos azúcar del que compramos" para acompañar a unas deliciosas peras.

Ingredientes (4 p.):

  • 4 peras limoneras
  • 1 l de agua
  • 100 g de azúcar
  • 1 vaina de vainilla
  • helado de yogur para acompañar
  • menta para decorar

Elaboración:

Pon el agua y el azúcar en una cazuela. Abre la vaina de vainilla para extraer las semillas y añádelas a la cazuela junto con la vaina. Mezcla todo.

Pela las peras e introdúcelas en la cazuela. Tapa y cuécelas a fuego suave durante 20 minutos. Retira las peras y resérvalas en un plato.

Deja que el almíbar siga cocinándose (sin tapa) a fuego suave hasta que reduzca a la mitad. Para que espese un poco más, deja que se enfríe.

Haz una base a cada pera para que se mantengan de pie. Sirve una en cada plato, acompaña con una bola de helado y moja con el almíbar. Decora con una hojita de menta.

Consejo:

Durante la cocción de las peras es conveniente darles la vuelta de vez en cuando (cada 5 minutos aproximadamente).

Consejo:

Puedes enriquecer el almíbar con una rama de canela, clavo de olor, un toque de anís estrellado, unas cascaritas de limón…

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