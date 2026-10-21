Juan Lobato llama al 'Teléfono Rojo' de 'Espejo Público' y adelanta sus planes tras dejar el Senado

El senador del PSOE Juan Lobato llama hoy al teléfono rojo de 'Espejo Público', en un momento en el que el Senado se ha convertido en un nuevo campo de batalla electoral para frenar al adversario y realizar nombramientos estratégicos.

Las especulaciones sobre quién ocupará los puestos en este órgano son constantes. Susanna Griso, al descubrir que Lobato estaba al otro lado de la llamada, le comenta una de ellas: "Veo que Óscar López aspira a tu plaza de senador".

Lejos de confirmar estas informaciones, Lobato remarca que el puesto no es suyo. "El puesto es de los madrileños", explica, y recuerda que llegó a él a través de una votación que lo designó finalmente como senador autonómico.

"Parece que a ti te quieren depurar"

Sin embargo, Griso le recuerda que lo llamativo del asunto es que López aspire a ese puesto mientras Sánchez Acera ocupa el número cuatro de la lista del PSOE por Madrid. La presentadora se refiere a ella como la "acérrima enemiga en Ferraz" de Lobato. Todo ello lo resume en una frase: "Van colocando sus peones y parece que a ti te quieren depurar".

Para Lobato, "es una pena" que se especule con estas posibilidades, que, a su juicio, responden a "demasiado tiempo en conspiraciones en lugar de en propuestas".

En este contexto, recuerda que los políticos deberían ser profesionales de otros ámbitos que hacen un paréntesis en su vida para dedicarse a la política y que, después, regresan a su profesión de origen. Tras estas palabras, afirma: "Yo en unos meses volveré a Hacienda con normalidad".

Aunque rechaza que la decisión esté tomada, recuerda que su compromiso con el Senado se extiende hasta junio. "Mi camino normal es incorporarme a Hacienda", insiste.

"No hay que acotar y tratar de eliminar la diversidad"

Durante la llamada, Susanna Griso también le pregunta por la reciente polémica del socialismo en Palencia. Todos los integrantes de la lista propuesta han renunciado a ella tras la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituir a su número uno por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

Lobato no comparte la decisión y no se esconde: "La mayor ventaja que tiene el PSOE es la diversidad y hay que cultivarla, no acotarla y tratar de eliminarla", considera al respecto.

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