Nicolás Redondo, sobre el beso de Pedro Sánchez y Begoña: "Me parece impresentable, en la vida pública tienes que tener un nivel de pudor"

El amor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su mujer, Begoña Gómez, ha sido uno de los protagonistas este sábado durante el Comité Federal del PSOE. El líder socialista ha proclamado ante los asistentes: "Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca, así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero". A continuación, ambos se han fundido en un sentido abrazo y un beso, entre los aplausos y los comentarios de "¡qué bonito!" de los militantes presentes.

La oposición no ha tardado en reaccionar a la imagen en redes sociales, donde se ha utilizado para burlarse del presidente. El PP ha publicado un montaje en el que Sánchez aparece besando al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, vestido de presidiario, bajo el texto "La foto de la campaña". También distintas formaciones populares en comunidades autónomas han recurrido a la escena para lanzar críticas al líder socialista. Algunas han comparado la imagen con la de los Kirchner y han llegado a afirmar que "hasta el amor es de mentira".

"Es un Comité Federal, no un show de tercera división"

En el plató de 'Espejo Público' también han reaccionado a una de las imágenes más comentadas del acto socialista. Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT y figura histórica del PSOE, se ha mostrado sorprendido ante la escena. Cabe recordar que fue expulsado del partido tras sus críticas al liderazgo de Pedro Sánchez.

"Me he desenvuelto en un ambiente donde la austeridad a la hora de expresar los sentimientos era fundamental", ha señalado. Redondo ha recordado a los antiguos militantes socialistas, entre ellos su padre, y ha asegurado que se echarían las manos a la cabeza al ver estas imágenes. Incluso ha afirmado que se habría marchado del acto "avergonzado".

Para Redondo, "en la vida pública tienes que tener un nivel de pudor". Aunque reconoce que puede existir cierto exhibicionismo, ha calificado la escena de "impresentable". Además, considera que "encubre algo más grave", al producirse durante un comité en el que se abordaban cuestiones como el programa de la formación, las listas y una posible coalición para el Senado.

"Los ciudadanos tienen que suponer que cuando sucede algo en un partido político se lo toma en serio. Si es un Comité Federal para establecer las líneas programáticas de un Gobierno, no es un show de tercera división", ha sentenciado. A su juicio, la escena refleja la imagen que el PSOE tiene de la sociedad española.

"Intenta convertir una crisis de credibilidad en una historia de amor"

Por su parte, la periodista Pilar Velasco ha recordado que una escena similar ya se produjo en 2015 y ha aludido al papel de la primera dama, una figura que no existe oficialmente en España. Velasco considera que entonces el PSOE pudo inspirarse en los Obama y que ahora la comparación apunta a los Kirchner, ya que incluso se habría utilizado el mismo eslogan: "La fuerza del amor". Por ello, ha reclamado explicaciones sobre esta supuesta copia.

Cruz Sánchez de Lara ha diferenciado el contexto actual del de 2015, tanto por la situación política española como por el papel de la mujer del presidente del Gobierno. También ha rechazado las comparaciones entre Begoña Gómez y Michelle Obama. "No me compares cómo reacciona el pueblo americano cuando ve a Michelle con cómo reacciona el español con Begoña", ha afirmado.

El analista político saharaui Taleb Alisalem, que también participaba este lunes en la mesa del programa, se ha mostrado contundente: "Más allá del amor que pueda sentir por su pareja, lo que necesita el pueblo español es sentir amor de su Gobierno". En este sentido, ha cuestionado que el Ejecutivo haya transmitido esa cercanía durante episodios como la DANA de Valencia, la erupción volcánica de La Palma y la crisis migratoria de Ceuta. A su juicio, el presidente "está intentando convertir una crisis de credibilidad en una historia de amor".

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