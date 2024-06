Carlos Alsina, a Susanna Griso, sobre la entrevista a Feijóo: "La culpa de la polémica es tuya"

Susana Griso, periodista y presentadora del programa de Antena 3, recibía y entrevistaba el lunes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en plató. Trataba con el también periodista, CarlosAlsina, una de las preguntas que lanzaba al político popular, y cuya respuesta llenaba numerosos titulares y artículos de prensa.

La cuestión en concreto era si existía la posibilidad de plantear una moción de censura al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Especulaban si, en caso de producirse una victoria abrumadora de los populares en las elecciones europeas, habría espacio para la moción y si el PP trataría de conseguir el apoyo de Junts per Catalunya para sacarla adelante. Pese a ser el partido de Carles Puigdemont, cabe recordar, que las líneas del partido independentista catalán no sería precisamente progresistas.

Varios escenarios "creíbles y factibles"

"Reconozco que es política ficción"

La periodista planteaba lo que en su opinión serían las posibles caminos que puede seguir la política a partir de aquí. La no aprobación de los presupuestos para este año y la dificultad para que los del próximo año resulten exitosos, según Susanna, podría llevar a Pedro Sánchez a concluir que no puede gobernar, adelantando la convocatoria de elecciones.

Esto se produciría pese a haber conseguido aprobar la Ley de Amnistía y conseguir que el independentismo no obtuviese mayoría en el Parlamento de Cataluña en los recientes comicios autonómicos catalanes. En palabras de la periodista, Sánchez podría pensar: "Doy por cumplida mi misión".

Por el contrario, la segunda hipótesis que ponía sobre la mesa sería la de tratar de alargar la legislatura de este Gobierno. Ante ese panorama, el presidente del Partido Popular no descartaba someter al presidente socialista a una moción de censura, a la que podría adherirse Junts, y sobre la que la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, vaticinaba un fracaso la mañana de este martes ante los micrófonos de Espejo Público.

"No entiendo cuál es la polémica"

Carlos Alsina afirmaba que considera perfectamente factibles esos dos escenarios. También manifestaba incredulidad por la polémica levantada en torno a la pregunta a Feijóo, e ironizaba al respecto: "La culpa de la polémica es tuya, eso hay que asumirlo".

Opiniones dispares

Algunos de los colaboradores del programa opinaban que esto "es un patinazo de Feijóo que ha dado una baza clarísima tanto a Sánchez como a Vox". Sin embargo esta no sería la opinión de Carlos Alsina, quien admitía sentirse sorprendido por las distintas crónicas que hablaban de "desconcierto en el PP, de los barones. [...] Que qué es esto de pactar con el Sr. Puigdemont...".

"Todo el que vota a Feijóo, para acabar con Sánchez, lo que quiere es acabar con Sánchez. Le vale que lo apoye Junts o quien sea", expresaba Alsina, que sentenciaba: "En ese sentido, yo creo que no pierde un solo voto. No sé si gana algún voto, pero no lo pierde".