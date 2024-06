Feijóo: "Sería imposible que mi mujer usara el puesto de la Moncloa para hablar con una empresa participada y pedirle dinero"

A pocos días de que se celebren las elecciones europeas, 9 de junio, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo cree que "Europa no va a dejar sola a España". Apuesta porque se apliquen los tratados y se garantice que el Estado de derecho sea obligatorio con cuestiones como la amnistía. Llama a los españoles a acudir a las urnas el próximo domingo y cree que "no podemos dejar sola a España y necesitamos ir a votar el próximo domingo".

Tras la aprobación de la ley de amnistía, considera que el Gobierno quiere esperar a las elecciones europeas y que ningún juzgado se pueda manifestar una vez publicada la ley en el BOE, que es cuando entra en vigor. Cree que "el Gobierno nos ha mentido" y se pregunta el del PP por qué si esta ley era tan buena no se incluyó en su programa electoral. "¿Si supone el fin del procés por qué los independentistas han dicho que supone el inicio y ahora hay que ir al referéndum?".

"La ley de amnistía va en contra del ordenamiento jurídico y no es aplicable"

Hay 3 meses para presentar el recurso a la amnistía, los letrados de las asesorías jurídicas de las CCAA harán el estudio correspondiente, señala Feijóo. Antes de esos 3 meses el Tribunal Supremo o los juzgados "pueden o deben pronunciarse". Mantiene que esta ley va a tener bastantes recursos de inconstitucionalidad. "La ley va en contra del ordenamiento jurídico y no es aplicable", añade.

"Los diputados no podemos aprobar leyes que no estén de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esto es una concatenación de una corrupción política que ha dado lugar a conseguir la presidencia del Gobierno", apunta.

A los españoles que estén en contra de la ley de amnistía les pide que voten al PP: "Hemos sido muy claros en este asunto. Si unimos el voto para que Sánchez acabe ya con la corrupción económica que envuelve a su Gobierno la papeleta del PP es la garantía de la alternativa política en España".

Sobre una posible moción de censura, no se cierra si los resultados de las elecciones europeas le son favorables y recibe el respaldo necesario. "No me gusta hacer política ficción, quiero ser un político previsible y respetuoso con las instituciones. Si esa mayoría social no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España en esta parálisis de Gobierno en la que llevamos casi un año. Si esa mayoría social se convierte en una mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar ? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto".

"Se está ocultando lo que se está haciendo en Cataluña"

Para Feijóo el Gobierno está ocultando qué es lo que se está haciendo en Cataluña. "El Gobierno durante mes y medio ocultó que la mujer de Sánchez estaba siendo investigada. El resumen delo que va a pasar es: "Lo que diga Puigdemont"".

Cree que ahora mismo tras las elecciones catalanas Salvador Illa (PSC) está buscando un acuerdo con ERC. Mantiene que el PP después de darle la alcaldía del PSC y aún no recibir ni una llamada agradeciendo el gesto es muy escéptico con posibles acuerdos con el PSOE en Cataluña. "Illa y Sánchez han elegido al independentismo como socio. Esos socios han hecho presidente a Sánchez y busca ahora que le den la Generalitat", establece.

Sobre la 'pillada' de Yolanda Díaz (Sumar) en la que se le escucha mandar "a la mierda" a Vox y al PP cree Feijóo que "acredita su exquisita educación". "La gente se da cuenta cómo es, yo la conozco hace tiempo y no me sorprende. Esta es la verdadera Yolanda, aunque dice que hay que llevarse bien, este es el diálogo. Me molesta que le diga esto a 8 millones de españoles que han votado al PP".

"Mientras se habla de Mieli no se habla de la corrupción política en el Gobierno"

Sobre la crisis diplomática de España con el presidente argentino Javier Milei cree que ha habido sobreactuación y "todo estaba perfectamente previsto". "Mientras se habla de Milei y de otras cuestiones estamos tapando lo que está pasando. Se llegó al Gobierno con corrupción política y se persiste con corrupción económica. Después de la UCO se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid y 3 magistrados y han dicho que hay indicios racionales de delito en la causa de Begoña Gómez", apunta.

"El presidente del Gobierno no puede seguir siéndolo porque si la sospecha de corrupción ha conllevado a una investigación a su familia la responsabilidad es de quién lo ha permitido. En la UE no sería posible tener un primer ministro cuya mujer esté siendo investigada en un juzgado. Esto es imposible, no se lo hubiese aceptado a un miembro de mi Gobierno. Si me pasara esto presentaría mi dimisión irrevocable pero sería imposible por un problema de moral, que mi mujer usara el puesto en la Moncloa para hablar con una empresa participada y pedirle dinero y después el fruto de ese trabajo ponerlo a nombre de la pareja. Parece que vale todo y no vale todo", señala.