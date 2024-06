Feijóo abre la puerta a una moción de censura tras el 9-J y avisa sobre la amnistía: "No se va a aplicar en España"

Alberto Núñez Feijóo ha tomado un 'café con Susanna Griso' tras 48 horas de campaña para las elecciones europeas con Ursula von der Leyen y después de que finalmente la ley de amnistía haya sido aprobada en el Congreso.

El líder del PP, en un mitin en O Pino en A Coruña denunció ante la presidenta de la CE la "estafa" de la amnistía y aunque Von der Leyen admitió que hay "preocupación" en Europa por el Estado de Derecho no pronunció explícitamente la palabra "amnistía" y se limitó a garantizar que "actuará" si se pone en riesgo. Al respecto Feijóo ha asegurado que no está "preocupado" y añade: "Europa no va a dejar sola España. Europa va a aplicar los tratados y va a comprometer y garantizar que el Estado de Derecho va ser obligatorio".

La ley todavía no ha sido publicada en el BOE, un cálculo de tiempos que para Feijóo "es evidente que el Gobierno quiere esperar a las elecciones y que ningún juzgado se pueda manifestar una vez publicada en el BOE que es cuando entra en vigor, pero lo que está claro es que el Gobierno nos ha mentido. Nos ha mentido de forma masiva, porque si tan buena era la ley de amnistía ¿por qué no lo incluyó en su programa electoral?, si la ley de amnistía acaba con el procés ¿por qué en el Congreso la semana pasada los independentistas dijeron que era el inicio y que ahora iremos por el referéndum?, si realmente la amnistía supone la convivencia ¿por qué los independentistas en el Congreso han dicho que toca ahora con la amnistía derogar el régimen del 78 y abrir una España distinta? Lamentablemente esto es una gran mentira y estoy convencido de su ilegalidad, de su inconstitucionalidad y que está en contra de los Tratados y, en consecuencia, esa ley no se va a aplicar en España".

Preguntado por el recurso que ya anunció su partido en cada CCAA, Feijóo ha aclarado que "no se ha publicado la ley por lo tanto no podemos presentar el recurso. Hay 3 meses para presentar el recurso. Los letrados de las asesorías jurídicas de las CCAA harán el estudio correspondiente, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo como grupo parlamentario y tenemos 3 meses" y sobre la postura de García Page ha matizado: "El señor Page siempre dijo que esa ley era inconstitucional y lo que dijo es que va a solicitar un informe a su consejo consultivo no ha dicho taxativamente que la va a recurrir, pero también es verdad, que en el PSOE en este momento decir esto es una herejía. En el PSOE hay un miedo atroz a lo que ellos llaman el amo, el presidente del Gobierno, y por tanto es un gesto".

Moción de censura

¿Existe la posibilidad de que si el PP gana en Europa pueda presentar después una moción de censura en España? Feijóo ha sido muy claro en su respuesta: "No me gusta hacer política ficción, quiero ser un político previsible y respetuoso con las instituciones. Si esa mayoría social no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España ene esta parálisis de Gobierno en la que llevamos casi un año. Si esa mayoría social se convierte en una mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximos el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar ? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí, para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto".

En hilo con esta cuestión, Feijóo ha reprochado el "modus operandi del PSOE", que asegura "es primero mentir a la gente, con la amnistía; segundo utilizar lo que no es suyo, dinero público y el código penal; y tercero a cualquier persona que ose criticar eso llamarla fascista".

Begoña Gómez

Ya con el café templado se formuló la primera pregunta directa sobre Begoña Gómez. ¿En qué cree que va a quedar el caso? Y aunque Feijóo ya había hablado de ella hasta en tres ocasiones aprovechó ahora para reprochar que Pedro Sánchez siga como presidente del Gobierno. "El presidente no puede seguir siéndolo porque si la sospecha de corrupción ha llevado a una investigación, el responsable político es quien lo ha permitido" e insiste: "En la UE no sería posible tener un primer ministro en la que su mujer esté siendo investigada".

El líder del PP expone que "está claro que ha habido una filtración de la UCO, habrá un responsable, se publica parcialmente, pero verá usted después de la UCO se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid, 3 magistrados, y dicen que hay indicios racionales de delito y que el juez de Plaza Castilla sigue investigando. Me quedo con eso, pero yo no soy juez y además yo voy a respetar las decisiones judiciales, para no respetarlas ya tenemos al Gobierno".

La Audiencia Provincial avaló la investigación a Begoña Gómez aunque especifica que en la denuncia de Manos Limpias "inverosímil" y con "datos erróneos" y solo cree que se pueda investigar las ayudas a la UTE relacionadas a Carlos Barrabés. Además corrigen al juez que abrió diligencias ya que creen que es pronto ara atribuirle a Begoña Gómez indicios de un delito concreto: "Resulta completamente improcedente el análisis detallado del hecho delictivo denunciado para ser calificado jurídicamente, sino de analizar si existen indicios para empezar a investigar lo que aparenta ser un hecho delictivo". Los tres magistrados coinciden que no procedía decretar el secreto de actuaciones.

Las alusiones a "la corrupción económica" que según el PP "está cercando al Gobierno" las hizo Feijóo aprovechando preguntas sobre la polémica de Milei. "Se estaban tapando noticias sobre la corrupción económica que está cercando al Gobierno. Parece un tema menor, pero ¿usted se imagina que la mujer del señor Rajoy estuviese siendo investigada durante una campaña? Mientras se habla de Milei y de otro tipo de cuestiones estamos tapando lo que ocurre en el país".

También en su análisis sobre lo que puede ocurrir en Cataluña con la formación de Gobierno todavía en el aire. "El Gobierno durante un mes y medio nos ocultó que la mujer del presidente estaba siendo investigada en un juzgado. Nos lo ocultó durante un mes y medio. Se lo ocultó a los ciudadanos, al Congreso de los Diputados, se lo ocultó al Rey, se lo ocultó a los catalanes porque fuimos a las elecciones catalanas sin saberlo. Es una técnica de ocultar la realidad para después hacer lo que me da la gana".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com