Yolanda Díaz desdice a Pedro Sánchez: "No voy a decir que la economía va como un cohete porque no es verdad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz considera que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace una moción de censura la va a perder por lo que "sus propuestas son disparatadas". "El señor Feijóo está como el 23 de julio: Salió a ganar y acabamos gobernando las fuerzas progresistas. Esto es lo que está pasando que los bloques se están acercando", mantiene.

En opinión de la líder de Sumar, Junts no va a cambiar y no dará su apoyo a Feijóo "en las condiciones en las que estamos y menos después de su simpatía con Vox, un partido que le ha dado la mano a un genocida como es el señor Netanyahu", mantiene. En opinión de Yolanda Díaz "Feijóo se ha hecho mucho daño" y "su torpeza en términos políticos es aplastante y estamos viendo al Feijóo que conocemos".

"Si la ciudadanía quiere seguir sumando derechos debe votar a Sumar"

A pocos días de las elecciones europeas del 9J, Yolanda Díaz no quiere ni oír hablar de las encuestas. Sí cree que en estos comicios "los bloques progresistas se aproximan". Pide a la ciudadanía que vote a Sumar si quiere seguir sumando derechos en España. Califica como "históricos" los datos de paro del mes de mayo con 21,3 millones de ocupados. "Tenemos la cifra de paro de jóvenes más baja de la historia, tan solo 175.000 personas jóvenes en desempleo con más de 220.000 ocupados en este mes", añade.

Yolanda Díaz anima a votar a su formación "para reducir la jornada o alcanzar el acuerdo del diálogo social para que las personas LGTBI en España tengan derechos en el mundo de la empresa. Y para hacer algo que es clave, lo que permite la suma del bloque para derrotar a la derecha".

"Hay 2,6 millones de personas en desempleo y la media salarial es de 1.545 euros"

Ha afeado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que diga que la economía española va como un cohete porque "esos datos macro no acaban de llegar a muchas familias". Defiende que los empleos no son precarios y la parte precaria va de la mano del trabajo a tiempo parcial. "A mí no me van a escuchar decir que la economía va como un cohete porque no es verdad. Hay 2,6 millones de personas en desempleo y la media salarial es de 1.545 euros", señala.

Cuenta que esta misma mañana una persona de su barrio le ha parado diciéndole que le han subido la hipoteca 400 euros al mes y tiene el mismo salario. Cree que "vamos mejorando pero queda mucho por hacer".

Se cierra el acuerdo que vela por los derechos de los trabajadores LGTBI

Trabajo ha cerrado un acuerdo con empresarios para velar por los derechos de los trabajadores LGTBI. La norma tiene rango de real decreto y reglamento. Explica la ministra de Trabajo que en la ley denominada trans, el artículo 15 disponía a lo que hemos hecho. Se ha llegado a este acuerdo después de una negociación compleja desde el mes de febrero.

"Lo que hace el reglamento es desarrollar normas de manera compleja porque tienen complejidades. Tiene el mismo rango que los planes de igualdad en las empresas y de igualdad retributivas. Tienen que ver con una métrica sensible como son los derechos humanos. El rango normativo es real decreto y es más complejo que una norma", apunta.

Yolanda Díaz pone en valor que somos el primer país que "con una norma exige y obliga a las empresas a tener rasgos de igualdad en el trabajo con las personas LGTBI". Explica que tras este acuerdo las empresas tienen que desarrollar protocolos de acompañamiento para las personas trans. "Ahora las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener medidas organizadas y negociadas para evitar los comportamientos discriminatorios en las empresas".