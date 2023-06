Carlos Alsina: "Mi impresión es que desde el Gobierno no saben por dónde tirar para salvar el batacazo y van probando"

Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero,analiza la actualidad de la semana con Susanna Griso. Tras la muerte del que fuera primer ministro de Italia Silvio Berlusconi se pregunta qué pasara con las empresas más conocidas de Berlusconi en España, si sus herederos seguirán la estela empresarial del padre o las venderán. Apunta el periodista Carlos Segovia que por el momento parece que sus hijos no tienen el interés que tenía el padre de mantener unido el conglomerado de empresas.

Sumar tiene que dar respuesta a la ciudadanía

Cree además Alsina que "el paraguas político que forma Sumar" tiene que dar respuesta a la ciudadanía sobre el veto que ha interpuesto a la ministra de Igualdad Irene Montero para entrar en las listas. En este asunto en concreto le parece "inaudito que Yolanda Díaz eluda una respuesta de los periodistas". "Puede ser que Podemos siga enfadado por el veto a Montero, se salga de la coalición y decida ir por libre", señala.

En el pulso de Podemos y Sumar cree que a la formación morada no le falta razón en exigir que se levante el veto porque que si vas a una coalición electoral y a los demás partidos no se les ha vetado a sus líderes significativos por qué con Podemos se ha actuado de una forma diferente. "Que cuenten a qué se debe el veto y si es porque restan votos que lo digan".

El argumento económico como principal reclamo del PSOE en campaña

Destaca Alsina que cuando empezó la campaña electoral parecía que el PSOE iba a usar el argumento de que la sociedad había votado el 28M intoxicada por el ruido pero ahora se están centrando en la cuestión económica. "Mi impresión es que en el comité central no saben muy bien por dónde tirar ni saben qué línea les puede salvar del batacazo y es ir probando argumentos a ver qué pasa", destaca el periodista de Onda Cero.

No cree que los ciudadanos no sean conscientes de cuál es la política económica del Gobierno y la situación del país. "Si eso no ha servido para salvar al Gobierno de coalición de una derrota electoral en mayo es porque los votantes no tienen tan claro que aunque haya un signo de partido vaya a afectar mucho a la economía de España".