Susana Díaz (PSOE): "Yolanda Díaz ve que Montero es un lastre para ella por la cabezonería de no cambiar la ley del 'solo sí es sí'"

Espejo Público analizaba este martes el veto interpuesto por Yolanda Díaz (Sumar) a la ministra de Igualdad Irene Montero en su negociación con Unidas Podemos para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Preguntada por esta guerra de siglas la ministra de política territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez respondía que "esto no va de personas y que se necesitan fuerzas en la izquierda que estén unidas". Unas declaraciones que han sido valoradas por la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Asegura que el argumento de "esto no va de personas" lo ha usado ella misma en alguna ocasión cuando estaba pensando: "me va a pillar el toro diga lo que diga".

"Hay un voto en Podemos que no va a votar nunca al PSOE"

En opinión de la del PSOE "lo que ve Yolanda Díaz es que Irene Montero es un lastre para ella por la cabezonería de no querer cambiar la 'ley del solo sí es sí' y ella no lo ha reconocido". Ve también que ha existido una jugada extraña entre el numero 2 que ha fichado Yolanda Díaz y el discurso de la líder de Sumar en el que hacía referencia al centro izquierda. "Hay un voto en Podemos que no va a votar nunca al PSOE pero con la guerra que se trae con una persona tan rencorosa como Pablo Iglesias Yolanda Díaz se aleja de ese votante".

Considera además Susana Díaz que "la nueva política se ha hecho vieja muy rapidito". "Yolanda está reconociendo que Montero es un lastre y los argumentos que da Pablo Iglesias del cumpleaños y los niños no me parecen nada sólidos".

Para Susana esta es una guerra de familias y hay dos elementos que ponen en peligro esta coalición, el dinero y los números de las listas. Podemos ha reconocido que con esta unión perdería un 23% de su financiación.