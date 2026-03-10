Antena3
Falete habla sin tapujos sobre su pareja: "Dios quiera que sea para siempre porque lo amo"

Falete confiesa estar en uno de sus mejores momentos, tanto profesional, como personalmente. Además de su familia, su mayor apoyo es su pareja, con quien lleva ya varios años.

Falete es una de las grandes voces de nuestro país. Pese a haber pasado años apartado de los medios, confiesa que está en un momento muy dulce, tanto en el trabajo, que sigue siendo su pasión, como en el plano personal.

Su familia es a día de hoy el ancla de Falete. Su madre, sus amigos y su pareja, con quien lleva ya más de 10 años y cuya relación ha llevado en la intimidad, son su apoyo y quienes le mantienen los pies en el suelo.

"Me va muy bien y Dios quiera que sea para siempre porque lo amo", confiesa Falete, "me da tranquilidad, estabilidad, espacio y entiende mi trabajo".

Hoy, el puertorriqueño Omar Dalí es quien ocupa el corazón de Falete, que afirma estar enamorado y con el corazón lleno. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

