El divertido y surrealista momento en el que María Parrado fue nombrada la pasada edición de Tu cara me suena

A Esperansa Grasia le tocó imitar a Vaiana, personaje al que la joven andaluza pone voz, y cometió un pequeño error que desató la risa en plató.

Esperansa Grasia y María Parrado

María Parrado es una de las participantes de la nueva edición de Tu cara me suena. La cantante completa el casting compuesto por Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi y Leonor Lavado.

La pasada edición, su voz fue imitada por primera vez en el programa por Esperansa Grasia, que logró llevarse la victoria de la gala tras enamorar al público y al jurado al metense en la piel de Vaiana.

Al final del programa, la cómica quiso mandar un saludo a la cantante que da voz al personaje que le había dado la victoria, María Parrado, pero con los nervios se lio y acabó nombrando a la periodista María Patiño, desatando la risa en plató.

María Parrado reaccionó con mucho sentido del humor a la equivocación de Esperansa Grasia por redes sociales y le agradeció el saludo que le dio al finalizar la gala. ¡Revive cómo fue ese divertido momento dándole play al vídeo de arriba!

Las visitas de María Parrado a Tu cara me suena

Su primera aparición en Tu cara me suena fue en la séptima edición del programa. La cantante fue la invitada de honor de la semana y deslumbró a todos los presentes con la melódica canción de Zahara.

María Parrado se queda ‘Con las ganas’ como Zahara

María Parrado sacó a relucir su espectacular voz, pero también demostró sus grandes dotes para la imitación, parte fundamental del programa. Su canción transmitió mucho al jurado, quienes le insistieron en formar parte del elenco del programa en el futuro.

La nueva concursante acudió por última vez para hacer una interpretación de ‘Good 4 u’de Olivia Rodrigo. Uno de los temas más famosos de la cantante que fue imitada a la perfección por María Parrado.

La ovación del público y los halagos de los jueces remataron una actuación muy recordada por los fans del programa. ¿Con qué nos sorprenderá esta temporada? ¡Qué ganas de descubrirlo!

Bertín Osborne: el concursante que vino a jugar, a reír y a pasárselo en grande

