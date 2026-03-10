Antena3
Polémica medida

Un concejal socialista de Palencia se cambia de sexo para acceder a las ayudas de las mujeres rurales

Manuel Garrido, concejal del PSOE por Palencia, se cambió de sexo después de divorciarse de su mujer. Tal y como ha contado a Espejo Público, lo hizo para evitar problemas derivados de la separación.

Laura Simón
Publicado:

La polémica 'ley trans' salpica ahora a un miembro del PSOE, precisamente el partido que impulsó la norma junto a Podemos. Se trata de Manuel Garrido, un concejal del PSOE en Palencia que se ha cambiado el sexo. Tal y como publica el diario ABC, después de este cambio el concejal puede acogerse a las ayudas para mujeres rurales.

Este concejal de la localidad de Carrión de los Condes tomó la decisión de cambiarse de sexo después de divorciarse a finales del año 2025. El diario ABC recoge varias declaraciones del socialista en las que aseguraba no entender por qué no lo hacían este cambio más hombres y que lo hizo para curarse en salud tras quedarse soltero.

"Siento vergüenza, bochorno e indignación"

Susana Díaz, senadora del PSOE, siente "vergüenza, bochorno e indignación" ante esta medida y lamenta que este hombre sea de su partido por que le produce "aún más indignación y más vergüenza". Cree que "vamos tarde en la corrección de esta ley porque no hay derecho ni es de recibo".

Afirma que en un primer momento la ley trans pretendió dividir al movimiento feminista. "Podemos hizo un daño enorme que vamos a tardar mucho en superar". Pide que se corrija la ley que está llevando a "la adulteración del objetivo que se pretendía".

Espejo Público se ha puesto en contacto con el protagonista de esta historia. Manuel Garrido confirma que se cambió de sexo a finales de 2025 tras divorciarse de su mujer. No pensaba que esta información iba a publicarse y lamenta que se haya filtrado su identidad. Según ha informado al programa, Garrido acaba de darse de baja del PSOE.

Susana Díaz analiza las novedades del 'caso Koldo'.

Susana Díaz, "sin palabras" ante las novedades del 'caso Koldo': "A mí me tenían orillada y estaba fuera de cualquier información"

