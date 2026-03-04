Antelo denuncia que Vox usó su firma para cesarlo en Murcia: "Yo no he sido"

La crisis interna en Vox en la Región de Murcia suma un nuevo capítulo. José Ángel Antelo ha denunciado que su firma digital fue utilizada sin su consentimiento para registrar su cese como portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional. La Mesa de la Cámara ha rechazado el escrito presentado para formalizar el relevo por defectos de forma, por lo que, a esta hora, Antelo continúa siendo oficialmente el portavoz.

El diputado cuestionó públicamente el procedimiento empleado para intentar apartarlo. "¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Yo no he sido", aseguró en los pasillos del Hemiciclo, donde calificó lo sucedido como una “chapuza”.

La Mesa tumba el relevo

Fuentes de la Asamblea explicaron que el escrito fue rechazado "por unanimidad" tras comprobar que estaba rubricado con firmas manuscritas sin certificado digital y que no incorporaba la documentación requerida. En la resolución se señala que "no puede considerarse documento electrónico válido al no aparecer firma electrónica de los que se dice lo suscriben, puesto que las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes. Se ha de considerar por tanto que se trata de una copia digitalizada que no es válida a los efectos de entrar en la consideración de lo que en el escrito se plantea: el cese del portavoz del Grupo Parlamentario Vox y la designación de otro y de nuevos portavoces adjuntos".

La propia Mesa dejó constancia de que Antelo comunicó que no había presentado escrito alguno ni autorizado el uso de su certificado electrónico.

Al conocer que se había registrado la solicitud de relevo, Antelo remitió otro escrito a la Cámara en el que reiteraba que no había tramitado ningún documento ni dado autorización a terceros.

Del Grupo Vox al Mixto

Pese al rechazo formal del relevo, el Grupo Parlamentario Vox anunció que aparta a Antelo y lo relega al Grupo Mixto. El diputado Rubén Martínez Alpañez, designado por la dirección nacional como nuevo portavoz en una reunión celebrada en Murcia con presencia de cargos estatales, afirmó que la decisión fue adoptada el día anterior.

"Los trapos se lavan en casa. Hasta aquí hemos llegado, ya no podemos aguantar más la situación", declaró Alpañez, quien asumió el papel de portavoz designado por el partido aunque la Cámara no haya validado el cambio.

La votación interna contó con el apoyo mayoritario de los diputados autonómicos, con la abstención de Virginia Martínez.

Escalada con la dirección nacional

La confrontación entre Antelo y la dirección encabezada por Santiago Abascal se intensifica. El hasta ahora portavoz sostiene que su cese fue decidido desde la cúpula nacional sin explicación previa tras siete años en la formación. "El escrito no es válido porque no cumple con los requisitos mínimos de legalidad", afirmó, y anunció que pondrá el asunto en manos de los servicios jurídicos para valorar las acciones correspondientes.

Antelo cuestionó la gestión interna del partido y advirtió de que la falta de democracia interna puede generar inquietud entre los votantes. "Si esta es la democracia interna que hay en el partido, ¿qué pasará cuando llegue al Gobierno?", planteó.

