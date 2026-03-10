Indignación en Palamós: un ladrón con más de 60 detenciones sigue en libertad y desespera a los comerciantes

El último episodio vuelve a poner el foco en el problema de la multirreincidencia. El sospechoso fue arrestado de nuevo por los Mossos d'Esquadra tras varios robos con fuerza, pero tras pasar por el juzgado quedó nuevamente en libertad provisional. Una situación que, según los comerciantes, se repite una y otra vez.

En Espejo Público hemos hablado con varios tenderos afectados que aseguran vivir con preocupación constante. Uno de ellos relata cómo fue uno de los asaltos a su negocio: “Nos rompieron el cristal de la puerta y entraron a robarnos por la madrugada. Nos quitaron la caja entera y el móvil de la tienda”, explica.

"Tenemos miedo de que vuelva a ocurrir"

Las consecuencias no se limitan únicamente a lo que se llevan los ladrones. Los daños materiales y la sensación de inseguridad afectan directamente al día a día de los trabajadores. “Te levantas por la mañana con ansiedad y con la preocupación de ver qué ha pasado durante la noche. Ahora estamos preocupados porque tenemos miedo de que vuelva a ocurrir”, añade el comerciante.

En otros locales la escena es similar tras los robos. “Es muy duro porque entras por la mañana y lo ves todo por el suelo: la caja, papeles, todo revuelto. Te sientes impotente”, cuenta otro tendero.

"Nos sentimos impotentes porque saben que no les pasa nada"

Los negocios afectados aseguran que la situación se ha vuelto repetitiva y frustrante. “Estamos cansados ya del mismo tema, repetitivo, repetitivo. Nos sentimos impotentes porque saben que no les pasa nada: entran por un lado y salen por el otro”, lamenta uno de los comerciantes consultados por el programa.

Ante la desesperación, algunos establecimientos han optado por colocar carteles en las puertas advirtiendo de que no hay dinero en la caja registradora, con la esperanza de disuadir a los ladrones y evitar nuevos asaltos durante la noche.

Mientras tanto, el miedo sigue presente entre quienes levantan la persiana cada mañana en Palamós. Los comerciantes aseguran que continúan trabajando con la incertidumbre de no saber si su negocio será el próximo objetivo. La sensación en la localidad es clara: el problema persiste y el presunto ladrón sigue libre.

El testimonio de Lidia, comerciante afectada

En Espejo Público también hemos conectado en directo con Lidia, propietaria de un herbolario en la misma zona donde se concentran muchos de los robos. La comerciante explica que el asalto se produjo de madrugada: “A las cinco de la mañana nos saltó la alarma. Llegamos con la policía en tres minutos, pero ya se había ido. Reventó la caja registradora y se marchó”.

Aunque el botín fue pequeño, las consecuencias fueron mayores. “Nos llevamos unos 100 euros de cambio, pero nos destrozó la puerta. Estuvimos dos días sin trabajar y hemos tenido que poner otra reja que nos ha costado unos 1.000 euros”, relata.

Nuestra abogada Bea de Vicente analiza el caso

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente explica que estos casos suelen ser robos con fuerza, no simples hurtos. “En el robo con fuerza se rompen cosas para acceder a lo que quieres, mientras que el hurto se hace al descuido”, señala. Según la experta, la multirreincidencia lleva años generando debate jurídico. “Los delitos leves no llevan aparejadas penas de prisión. A partir del cuarto delito ya se considera menos grave y puede implicar penas de seis a dieciocho meses”, explica. Sin embargo, advierte de que en muchos casos el cálculo coste-beneficio sigue favoreciendo a los delincuentes.

