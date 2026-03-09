La madre de José clama contra la absolución de 'El Pastilla' de su asesinato: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra"

Un asesinato por encargo, a un sicario que habría confundido a José con el jefe de una banda rival de narcotraficantes, estaría detrás de la muerte del joven gaditano que dejó dos niños huérfanos.

Pese a que los hechos se produjeron delante de varios testigos y que un jurado popular halló culpable a Yusef, de 20 años, conocido como 'El Pastilla', conocido sicario con antecedentes de la Justicia.

Hoy su familia denuncia sumida en el dolor que el asesino de José podría quedar en libertad. La Policía comprobó que la víctima no tenía ningún tipo de relación con el mundo del crimen, ni mucho menos del tráfico de drogas, y sin embargo se ha cobrado su vida. Su delito, trabajar y vivir en una zona de alta actividad de los clanes de la droga, el puerto de Algeciras, Cádiz.

Tras un segundo asesinato Yusef es capturado y enviado a la prisión de Alcalá Meco, de la que sin embargo logró escapar en diciembre de 2023. Capturado un mes después en Leipzig, Alemania, regresó a la cárcel. Fue juzgado y sentenciado en julio de 2025 a 22 años y medio de encierro. Sin embargo este febrero el Tribunal Supremo ha absuelto del asesinato de José a 'El Pastilla', que sigue en prisión a la espera de ser juzgado por el segundo asesinato, el de su presunto jefe en la organización criminal de la que formaría parte.

¿Pruebas no contundentes?

La familia de José se siente defraudada por la Justicia. Yolanda madre de José se apoya en sus hermanas, las tres están rotas de dolor. La madre siente que el trabajo "día y noche" de la Policía ha sido en vano a la vista de la última sentencia.

"Mi duelo ha empezado de nuevo", decía al mismo tiempo que aseguraba que la incertidumbre corroe a la familia tras conocer que el presunto asesino de su hijo puede quedar de forma inminente en libertad.

"Yo ya estoy destrozada desde que mataron a mi niño. Imagínate enterarme de que ha salido libre por el asesinato de mi niño, lo veo injusto", lamentaba Yolanda, que relataba así el momento en que los caminos del criminal y de su hijo se cruzaron: "Se lio a tiros con él sin mediar palabra y sin nada, por una equivocación (...) Tenía el mismo coche".

La mujer explicaba que la desafortunada casualidad de tener el mismo vehículo que el objetivo que tenía en la diana el sicario terminó siendo su sentencia de muerte. Pone los pelos de punta escuchar a la madre hablar de los momentos previos al asesinato: "Cinco minutos antes, estaba mi nieta con mi hijo".

