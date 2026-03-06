Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
María Guardiola afronta la segunda votación para intentar ser investida presidenta de la Junta de Extremadura

En las últimas horas, Vox dijo que no apoyaría a la candidata popular.

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

María Guardiola afronta la segunda votación para intentar ser investida presidenta de la Junta de Extremadura | EFE

Miriam Vázquez
Segunda oportunidad para María Guardiola, la presidenta extremeña en funciones. Tras una primera votación fallida y con el "no" de Vox encima de la mesa, según fuentes del PP se somete a la segunda votación en la que solo necesita mayoría simple para ser investida presidenta. La incógnita de si Guardiola obtendrá el apoyo o la abstención de Vox, sólo 48 horas después de que esta formación política votara en contra, perdió fuerza después de que fuentes del PP dijesen que la formación de Abascal ya les comunicó que no la apoyarán.

De ratificar Vox su rechazo a la investidura de Guardiola en el pleno de este viernes se abriría un plazo de dos meses para evitar la repetición electoral. En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmaba que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez".

"Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43 % del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso".

Guardiola adelantó "muchas" de las propuestas elevadas por Vox y aseguraba que no veía impedimentos para el acuerdo, salvo que no habría "cheques en blanco" y que cualquier acuerdo de Gobierno debería contemplar el proyecto de presupuestos de esta comunidad para 2026.

La sesión arrancará a las 14:00 horas de este viernes en la Asamblea de Extremadura, 48 horas después de la primera votación, y en ella, la candidata del PP ya necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura. La sesión se iniciará con un turno de 10 minutos por parte de la candidata a la investidura, María Guardiola, a la que seguirán las intervenciones de los grupos parlamentarios, que tendrán un tiempo de 5 minutos cada uno, y cerrará de nuevo la candidata por otros 10 minutos. A continuación tendrá lugar la votación.

