Duras críticas de Jon Echeverría al ex número dos de las NNGG del PP: "El tránsfuga Girauta, su tío, le ofrece acomodo en Vox"

Acaba de arrancar la semana decisiva para los comicios autonómicos de Castilla y León y el Partido Popular lo ha hecho con un sobresalto entre sus filas.

Carlo Angrisano Girauta, secretario general de Nuevas Generaciones (organización de las juventudes del PP), publicaba un vídeo en sus redes sociales anunciando su renuncia al cargo y su baja de militancia de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Según él ya ex número dos de NNGG, por su discrepancia con las líneas que está siguiendo.

"La historia es muy sencilla"

Jon Echeverría es un miembro de Nuevas Generaciones conocido en el plató de Espejo Público por su frecuente participación en debates. El joven ha abordado sin pelos en la lengua esta situación. Según Jon, su excompañero de partido llevaba meses sin ejercer las funciones asociadas al cargo que ha dejado atrás.

Echeverría ha negado tajantemente que esto suponga crisis ninguna en el seno del Partido Popular y además ha asegurado que este cambio "tan repentino" responde a una trama fácil de explicar, en la que recordaba que el protagonista es sobrino del eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta: "Le quitan su puesto de asesor en Bruselas, el tránsfuga Girauta, que es su tío, y le ofrece un acomodo en Vox. Y el precio a pagar de este acomodo es el vídeo y el escándalo".

"Me he ido voluntariamente"

El ex número dos de las Nuevas Generaciones del PP respondía en directo a las palabras de Jon. Angrisano argumentaba que su salida de la formación se deba a sus crecientes preocupaciones por las líneas que está adoptando, por ejemplo "con los que quieren romper España", decía, o una supuesta preferencia por "una alianza con el PSOE que con cualquier otro partido".

Niega que su renuncia esté relacionada con un despecho derivado de la decisión de los populares de dejar de contar con él en Bruselas, afirma que es voluntaria y responde a sus principios, mientras que el PP habría traicionado los propios.

Después de pedir clara y abiertamente el voto para Vox en su vídeo de dimisión, elogiaba la trayectoria de Santiago Abascal, al que sitúa como víctima de los constantes ataques del PP, y sin embargo entiende que "debería ser el socio preferente del Partido Popular".

La oportunista dimisión, ¿a cambio de algo?

Carlo Angrisano no descarta que en un futuro inmediato termine recalando en la formación de Abascal. Afra Blanco aprovechaba para preguntarle su arecer por la postura de Vox en materia de pensiones y él esquivaba responder.

"Por lo menos lo ha reconocido", interrumpía Echeverría a Angrisano tras reconocer sentirse ahora más cómodo con los postulados de Vox.

Recibía una crítica más por parte de Casimiro García- Abadillo, que considera que la decisión del ex del PP de anunciar su renuncia, de la manera que lo ha hecho, "justo en un momento de campaña electoral", está cargada de intenciones y tiene una repercusión importante.

"¿Esto, a cambio de qué ha sido?", era la pregunta del periodista, que sonaba casi a acusación. Angrisano sí negaba ahora que fuera a recibir alguna contraprestación.

