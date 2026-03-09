“Eres un topo”: Demir no perdona que su padre haga tratos con Cihan

La mansión de los Baybars ha vivido un momento de máxima tensión. Nadim ha intentado hacer reaccionar a su hijo, exigiéndole que deje de meterse en problemas con Cihan Albora de una vez por todas. Para el patriarca, Demir lo está echando todo a perder y le ha ordenado que se olvide de esa familia si no quiere acabar mal.

Pero el joven ha estallado y no se ha callado nada. Ha llamado mentiroso a su propio padre en su cara y le ha acusado de no tener honor. Para el joven, Nadim es un cobarde que solo pone obstáculos en el camino para acabar con Cihan, impidiendo que la venganza que tanto buscan se cumpla de una vez por todas.

La pelea ha subido de tono cuando Demir ha sacado los trapos sucios del pasado. Le ha recordado a su padre que, nada más morir su tío, ya estaba haciendo tratos con el enemigo a sus espaldas. Demir no le perdona que empujara a la mujer que él amaba a los brazos de otro solo por puro interés personal.

Nadim se ha defendido diciendo que hay que ser inteligente y hacer alianzas para sobrevivir en Mardin. Sin embargo, para Demir eso solo es una traición en toda regla. Le ha gritado que sería capaz de vender a su hijo y a su esposa con tal de salvarse el pellejo, llamándole "topo" y cobarde.

Así, Demir ha dejado claro que no piensa seguir las órdenes de un padre al que ya no respeta y que piensa tomar el poder por su cuenta. A partir de ahora, irá por libre y piensa demostrar cómo se lucha de verdad contra Cihan Albora.