Para 4 personas

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

¡Qué receta tan apetitosa, tan fácil y tan rica! Una prueba fehaciente de lo bien que se puede comer sin apenas trabajo y en poco tiempo.

Si preparas la mezcla fresca de ajo y perejil con aceite de oliva y una pizca de sal, el ajo actúa como antibacteriano y el aceite como aislante, permitiendo que el perejil se mantenga verde y vibrante por semanas en la nevera sin oxidarse.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 solomillos de cerdo
  • 16 setas de ostra
  • 4 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Para el ajoperejil, pela los ajos, pícalos finamente y ponlos en el mortero. Agrega perejil picado al gusto y unos granos de sal. Maja bien. Añade 4-6 cucharadas de aceite y mezcla. Resérvalo.

Extiende 2-3 cucharadas de aceite en una plancha. Limpia las setas, distribúyelas en la plancha y sazónalas. Vierte un chorro de aceite por encima, si es necesario. Cocínalas 3 minutos por cada lado. Para terminar, con ayuda de una brocha, pinta las setas con el ajoperejil. Resérvalas en una fuente.

Corta los solomillos en medallones (4 por comensal) y salpimiéntalos. Esparce una cucharada de aceite en la plancha donde has cocinado las setas. Distribuye los solomillos y mójalos por encima con un chorro de aceite de oliva. Cocínalos 3 minutos por cada lado.

Sirve 4 medallones y 4 setas por ración. Pinta los medallones de solomillo con un poco de aceite de ajoperejil. Decora el plato con una rama de perejil.

Programas

