Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Si preparas la mezcla fresca de ajo y perejil con aceite de oliva y una pizca de sal, el ajo actúa como antibacteriano y el aceite como aislante, permitiendo que el perejil se mantenga verde y vibrante por semanas en la nevera sin oxidarse.

Ingredientes, para 4 personas

2 solomillos de cerdo

16 setas de ostra

4 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil | antena3.com

Elaboración

Para el ajoperejil, pela los ajos, pícalos finamente y ponlos en el mortero. Agrega perejil picado al gusto y unos granos de sal. Maja bien. Añade 4-6 cucharadas de aceite y mezcla. Resérvalo.

Extiende 2-3 cucharadas de aceite en una plancha. Limpia las setas, distribúyelas en la plancha y sazónalas. Vierte un chorro de aceite por encima, si es necesario. Cocínalas 3 minutos por cada lado. Para terminar, con ayuda de una brocha, pinta las setas con el ajoperejil. Resérvalas en una fuente.

Para terminar, con ayuda de una brocha, pinta las setas | antena3.com

Corta los solomillos en medallones (4 por comensal) y salpimiéntalos. Esparce una cucharada de aceite en la plancha donde has cocinado las setas. Distribuye los solomillos y mójalos por encima con un chorro de aceite de oliva. Cocínalos 3 minutos por cada lado.

Distribuye los solomillos y mójalos por encima con un chorro de aceite | antena3.com

Sirve 4 medallones y 4 setas por ración. Pinta los medallones de solomillo con un poco de aceite de ajoperejil. Decora el plato con una rama de perejil.