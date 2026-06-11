El ministro Óscar López arremete contra la justicia en un acto: "Hay jueces que prevarican"

Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha acudido a la entrega de premios del diario Público en el Palacio de la Prensa de Madrid. El del PSOE ha aprovechado esta gala para hablar del Tribunal Supremo. Lo ha hecho en presencia del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información confidencial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

López aseguraba en su discursos que "hay jueces que prevarican". Ha querido puntualizar sus palabras diciendo que no se refiere a todos los jueces, sino a algunos de ellos. "Si no son ellos, es alguien de su entorno; para que me entiendan", añadía.

Las palabras del ministro despertaban un aplauso cerrado de la sala mientras que el jurista Álvaro García Ortiz prefería abstenerse y evitaba cualquier tipo de manifestación tras esta manifestación.

Estas declaraciones se producen en medio de las investigaciones que afectan tanto al entorno personal de Pedro Sánchez con la reciente declaración de su hermano imputado por un presunto delito de malversación y tráfico de influencias así como de las novedades que van saliendo a la luz del tanto del sumario del 'Caso Sepi' que apunta a las cloacas del PSOE o la reciente imputación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

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