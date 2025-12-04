El PSOE reconoce que podría haber sido más "diligente" con las denuncias contra Paco Salazar y convoca otra reunión

Son horas convulsas en Ferraz, igual que lo fue la noche de este miércoles con la reunión telemática por los casos de presunto acoso por parte de Paco Salazar. Varias dirigentes pedían que se denuncie en la Fiscalía por violencia de género. En el encuentro, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, relató la evolución del caso y señaló que el partido podría haber sido más "diligente" para dar seguimiento a las denuncias que registraron dos militantes en el canal interno del partido.

Todo empezó con la denuncia de dos trabajadoras de Moncloa que atribuyen comportamientos machistas a Paco Salazar, el que estaba destinado a ser el número tres del partido, quien iba a sustituir a Santos Cerdán.

Habrá nueva reunión

El PSOE reconoce ahora que podría haber gestionado mejor y de forma más diligente las denuncias de las dos militantes socialistas, a la vez que cita de nuevo a las responsables de Igualdad de la formación, aunque aún sin fecha concreta. Bernabé aseguró a sus compañeras del partido que lamentaba que las mujeres denunciantes no se hubieran sentido acompañadas por la formación.

Además, mostró su disposición a seguir ofreciéndoles las explicaciones necesarias y planteó reunirse de nuevo con ellas en las próximas semanas, en una cita que aún no tiene fecha.

El partido ha insistido en que se tomaron medidas cuando se conocieron los testimonios contra Paco Salazar, el mismo día en el que el partido celebró su Comité Federal para elegir una nueva Ejecutiva en la que el exdirigente iba a tener un puesto relevante como adjunto a la Secretaría de Organización.

Destacan, de esta manera, que apartaron a Salazar de todos sus cargos sin que hubiera una denuncia formal ante la policía. A pesar de ello, señalan que "no es un momento fácil" para el partido y que "hay que mejorar" los protocolos y los sistemas de denuncia. "Se ha hecho mucho, pero, como es evidente, no es suficiente", admiten las fuentes.

Adriana Lastra urge al comité antiacoso del PSOE a llevar a Fiscalía las denuncias

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ha pronunciado este jueves pidiendo al comité antiacoso del PSOE que eleve "de manera inmediata" a la Fiscalía la documentación recopilada sobre las denuncias internas relativas a los presuntos casos de acoso del exdirigente socialista.

Lastra señala que la FSA ha sido muy "clara y contundente desde el primer momento" en que salieron a la luz los testimonios de mujeres a cargo de Salazar. "Mi partido es un partido que siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres", ha señalando, subrayando que fue el PSOE la formación que construyó "toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles" como la que "se está conociendo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.