El PP citará a Paco Salazar en el Senado, "el quinto del Peugeot"

Este lunes, se ha conocido que el PP citará al exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Paco Salazar, en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tal y como ha anunciado la portavoz Alicia García ante las denuncias en su contra de varias mujeres por presuntos delitos de acoso sexual.

"Era el quinto del Peugeot"

Salazar tendrá que "rendir cuentas" ya que "no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot", ha precisado la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Senado, quien también ha criticado que Sánchez quiera "silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o de tercera", tras haberse conocido que este mismo martes el Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y mano derecha de Salazar.

"Salazar sabe demasiado"

"No admitimos un cierre en falso del caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final", ha dicho García en un comunicado, tras recalcar que el exasesor de Moncloa ayudó a ganar las primarias a Pedro Sánchez que "calla, protege y mira hacia otro lado". "El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual", ha señalado, a la vez que ha insistido que Sánchez actúa así porque "Salazar sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte".

Alicia García se ha mostrado tajante asegurando que Pedro Sánchez ganó unas primarias "de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador", a la vez que ha criticado que el exasesor de Moncloa utilizara su puesto de alto cargo para tener "comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional" y que cobrara en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama.

"Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello", ha remarcado.

Sánchez destituye a Antonio Hernández

Entre las últimas noticias que rodean al caso, se ha conocido que el Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno ante los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior.

Además, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, opta por sacarle de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos.

