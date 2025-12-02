Las denuncias de las trabajadoras del PSOE a Paco Salazar: "Escenificó una felación con todo lujo de detalles"

El pasado mes de julio, Paco Salazar, persona de confianza de Pedro Sánchez y exmilitante del PSOE, renunció voluntariamente a su cargo de secretario de Análisis y Acción Electoral del partido tras las acusaciones de varias mujeres de la entidad socialista contra él por "comportamientos inadecuados". Sin embargo, no se da de baja como militante socialista hasta la semana pasada.

Este martes, 'el diario.es' ha publicado las denuncias de dos trabajadoras del partido que han destacado "su comportamiento destilaba misoginia y baboseo". Se trata de dos testimonios que describen comportamientos "de acoso sexual" por parte del exasesor de Pedro Sánchez.

Algunos ejemplos que manifiestan en las denuncias se basan en actuaciones inadecuadas de Salazar como ir con la bragueta abierta por la oficina: "Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)". Aseguran que "él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente. Cuando le llevabas un trabajo para que lo viera, decía que ahora es cuando él le ponía 'una mijita de su polla'".

Ante tales expresiones, el exasesor de Sánchez "disfrutaba al ver la risa falsa que le poníamos a sus chistes degradantes". No solo quedaba en observar, sino que afirman que "si le ponías límites pagabas las consecuencias" al decidir él que no formarías parte de proyectos, reuniendo a todo el equipo excepto a esa persona o gritarte "sin ningún motivo delante de todo el mundo diciendo que habías hecho o dicho algo mal".

El perfil de las trabajadoras

Las denunciantes eran del mismo perfil que el resto de las trabajadoras de Salazar: expediente académicos excelente, dos carreras, postgrados de especialización y compromiso con la línea ideológica socialista. Pero destacan que la gran mayoría de su equipo la conformaban mujeres y muy jóvenes.

Un trabajo de "sueño", reporta una de las denunciantes que comunicó al partido "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobra la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico". Asegura a 'elDiario.es' que al llegar "te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote", y añadía que "si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales".

Denuncian que en el despacho, el ambiente de trabajo era "irrespirable": "Escenificó un día en medio del despacho una felación con todo lujo de detalles sin venir a cuento. En privado, sobrepasaba otras líneas".

"Nos sometía a situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas. Si te agachabas a coger algo del suelo, te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. Y a veces, cuando llegaba con algún alto cargo de fuera de nuestro departamento, nos hacía exhibirnos delante de él", expone en la denuncia.

"Lo sabía todo el mundo"

Salazar les decía que "eran bromas", pero ellas nunca escucharon que se dirigiera o les dijera "cosas similares a los hombres que trabajaban en el equipo". Sin embargo, describe que en la denuncia remitida al PSOE describían que estos compañeros "eran desincentivados de acercarse a las chicas de Paco. Porque no se cortaba en exteriorizarlo: a Paco le gustan 'las niñas' y eso es algo que sabía absolutamente todo el mundo en Presidencia del Gobierno”

En el escrito final de julio, una de las denunciantes explica al 'elDiario.es' sus motivos para sentir miedo, al observar a ministros, así como otras personas del partido, "defendiendo a medias a este señor, usando el argumento de que ninguna mujer había denunciado previamente".

Denuncias desaparecidas

Las denuncias contra Salazar desaparecieron del buzón anónimo del PSOE, y las denunciantes afirman al medio que fue el propio partido quién les "pidió" "denunciar por los canales internos que en ese momento, y no antes, nos pusieron a disposición. Y después compruebo que la borran del sistema. ¿Este es el partido y el Gobierno que nos va a proteger?".

Aunque la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha informado que "el proceso continúa" y que trabajan en ello, insistiendo en que no se han borrado.

